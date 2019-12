Rinnovato cda del Gal Casacastra

Ieri pomeriggio è stato rinnovato il consiglio di amministrazione Del Gal Casacastra. Eletti i 9 membri, di cui 5 per per la componente privata e quattro per la componente pubblica. Per i privati sono stati eletti Pietro Forte, dell’azienda agricola Forte, Aldo Luongo della Confederazione Italiana Agricoltori, Enrico Galatro di Confesercenti, Eugenio Cioffi di Coldiretti e Raffaele Vassallo per la Pro Loco di Laurito.

Per la parte pubblica Mario Scarpitta, sindaco di Camerota, Nicola Tancredi, sindaco di Tortorella, Vincenzo Pizza, consigliere comunale di Ascea e Gino Marotta sindaco del comune di Celle Di Bulgheria.

Eletto anche il presidente. Rinnovata la fiducia a Pietro Forte; i due vicepresidenti, uno per la componente pubblica e l’altro per quella privata, sono il sindaco Mario Scarpitta e Aldo Luongo.