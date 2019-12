Citofono o videocitofono senza fili?

I prodotti di ultima generazione consentono di essere più a proprio agio anche quando si tratta solo di rispondere al citofono: per questa ragione sono nati i modelli senza fili, che si trasformano in veri e propri sistemi di sicurezza nella maggior parte dei casi.

Esiste anche la possibilità di scegliere tra questi e i videocitofoni, per sentirsi ancora più tranquilli, soprattutto se si vive da soli. Quale di queste due opzioni preferire? Esaminiamo insieme le loro caratteristiche, per aiutarvi a capire la scelta più opportuna.

Cos’è il citofono senza fili

Chi è poco impegnato e non ha difficoltà a spostarsi quando deve rispondere al citofono, non immagina la comodità di un modello senza fili. Questi oggetti sono infatti pensati per ridurre al minimo l’atto spiacevole di dover lasciar perdere quello che si sta facendo e andare verso la porta di casa, per capire chi c’è dall’altra parte.

Chi ha un piccolo appartamento non dovrà certamente fare molta strada, ma chi vive in una casa grande potrebbe avere qualche fastidio in merito: ecco perché alcune aziende, più attente alle esigenze dei consumatori, hanno pensato di creare citofoni wireless, in grado di seguirvi dappertutto e di essere a disposizione proprio nel posto in cui vi trovate in quel preciso momento.

Ma è solo questo il motivo per il quale è preferibile sceglierlo? Di sicuro no, se pensiamo a quanto sia complicata l’installazione di un modello tradizionale. Prima di tutto si dovranno forare le mura, per inserire i cavi necessari al cablaggio. Una volta finito, si dovrà poi pensare all’intonacatura e alla pitturazione delle pareti, con una bella spesa per le vostre tasche.

Non solo: chi vive in un palazzo storico può avere problemi in merito, sia perché non vuole rovinare un bene, sia perché il proprietario può non volere interventi di questo tipo. Il citofono senza fili risolve il problema, in quanto si serve solo della corrente elettrica per funzionare.

Come funziona?

Il collegamento tra la parte esterna e quella interna della casa avviene in maniera molto semplice, ovvero via radio, tramite una connessione sicura, senza interferenze e soprattutto che non necessita dell’installazione di fili.

Basterà quindi inserire la spina nella presa per attivarlo e posizionarlo dove si vuole, per rispondere sempre in qualsiasi parte della casa. Non solo, infatti grazie all’IP è possibile connettere il citofono ad altri dispositivi, come lo smartphone, il computer e anche il tablet.

A cosa serve tutto ciò? Facile! Se dovete restare fuori casa a lungo, ma per esempio aspettate un pacco, potrete rispondere utilizzando anche un altro sistema (il cellulare) oppure verificare che un amico che aspettate sia giunto a destinazione.

Il grande vantaggio di questi sistemi è che possono fungere anche da telefono di casa, quindi potrete tanto rispondere al citofono quanto a chi vi chiama dal fisso.

Il videocitofono senza fili

Se volete avere una sicurezza in più ma non avete alcuna intenzione di forare le pareti di casa, in aiuto arriva il videocitofono senza fili. Questo dispositivo differisce dal precedente proprio perché dispone di una telecamera che permette di sapere chi è all’esterno.

Grazie al display dei modelli più evoluti, è inoltre facile gestire le varie funzioni, tra le quali può esserci anche quella dell’apertura automatica della porta in un preciso orario oppure anche impostare un allarme sveglia e la lista delle cose da fare.

Molto spesso sono disponibili delle applicazioni, da installare su altri dispositivi, che consentono di monitorare la situazione all’esterno della casa anche da fuori, connettendo il cellulare o il tablet alla telecamera.

L’installazione in casa non richiede, anche in questo caso, alcun intervento sulle pareti, come detto, tanto che, se necessario, l’impianto può essere facilmente spostato in un altro punto senza per questo dover rovinare le mura.

Quale scegliere?

Molto dipende dalle vostre esigenze: il videocitofono senza fili permette di sapere chi è alla porta e può anche essere integrato ad altri sistemi di sicurezza, come un allarme in caso di tentativo di furto. Il loro costo è però più alto di un citofono wireless, per cui è opportuno fare riferimento anche alle recensioni degli utenti per capire come risparmiare qualcosa in più.

Bisogna tenere anche conto che è possibile usufruire di sgravi fiscali per il suo acquisto: Irpef del 50%, proprio come se si trattasse di un bonus per la ristrutturazione della propria casa. Non solo, infatti anche l’IVA applicata è molto inferiore: del 10% anziché il canonico 22%.