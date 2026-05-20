Voucher Cybersecurity: l’occasione che le imprese non possono più permettersi di ignorare

Negli ultimi anni il modo in cui lavoriamo è cambiato senza che ce ne accorgessimo davvero. Abbiamo spostato documenti nel Cloud, gestito clienti via e-mail, firmato contratti digitali, condiviso file, automatizzato processi. Tutto è diventato più veloce, più comodo, più accessibile.

Eppure, in questa trasformazione silenziosa, c’è un dettaglio che spesso ignoriamo: più diventiamo digitali, più diventiamo esposti e non serve un attacco clamoroso per capirlo. A volte basta un gesto minuscolo: un allegato aperto di fretta, una password riciclata, un clic frettoloso, una telefonata che sembra di routine. È lì, in quei momenti apparentemente innocui, che si gioca la partita della sicurezza.

Ed è proprio in questo contesto che arriva il Voucher Cloud & Cybersecurity.

Quando un clic può fermare un’azienda

La maggior parte degli attacchi informatici non assomiglia a un film hollywoodiano. Non ci sono hacker incappucciati davanti a schermi verdi, c’è qualcosa di molto più semplice: un’e-mail, un allegato, una telefonata.

Un dipendente apre una fattura che sembra arrivare da un fornitore abituale: stesso logo, stessa firma, stesso tono. Un clic e il malware entra in azienda. Dopo qualche giorno, tutti i file sono criptati: compare una schermata rossa che chiede un riscatto. È un ransomware, e blocca tutto: produzione, amministrazione, logistica, assistenza.

Oppure una password riutilizzata, sempre la stessa, finisce in un data breach. Qualcuno la prova sulla posta aziendale. Funziona. Da lì, l’accesso ai sistemi interni è questione di minuti.

O ancora: una telefonata. Una voce gentile, professionale, rassicurante.

“Buongiorno, c’è un problema sulla sua linea. Serve verificare l’accesso remoto.”

Cinque minuti dopo, l’attaccante è dentro il gestionale.

La verità è che oggi basta pochissimo per fermare un’azienda o per un professionista perdere tutto.

La logica del voucher: proteggere ciò che oggi vale di più

Il decreto ministeriale del 18 luglio 2025 ha definito un obiettivo chiaro: aiutare PMI e lavoratori autonomi ad adottare soluzioni tecnologiche nuove, aggiuntive e più sicure rispetto a quelle già in uso. Non un semplice bonus, ma un invito a fare un salto di qualità.

Il voucher Voucher Cloud & Cybersecuritysostiene l’acquisto di strumenti e servizi che permettono alle imprese di:

rafforzare la propria sicurezza informatica,

modernizzare infrastrutture e processi,

adottare soluzioni cloud avanzate,

proteggere dati, identità digitali e continuità operativa.

Il tutto con un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un massimo di 20.000 euro.

Chi può accedere: un incentivo pensato per PMI e lavoratori autonomi

Il Voucher Cloud & Cybersecurity è rivolto a PMI e lavoratori autonomi di tutto il territorio nazionale. L’unico requisito tecnico richiesto è avere un contratto di connettività con almeno 30 Mbps in download. Un criterio che riflette la realtà: oggi nessuna impresa può lavorare senza una connessione stabile, e nessuna può proteggersi senza strumenti adeguati.

Cosa finanzia davvero il voucher (e perché è importante)

La pagina del MIMIT è chiara: il voucher finanzia soluzioni nuove o più avanzate rispetto a quelle già in uso. Non si tratta di sostituire ciò che già funziona ma di migliorarlo, ampliarlo, renderlo più sicuro.

Le spese ammissibili includono:

hardware di sicurezza come firewall, router, switch, sistemi IPS;

come firewall, router, switch, sistemi IPS; software di cybersecurity : antivirus avanzati, antimalware, sistemi SIEM, crittografia, monitoraggio reti, gestione vulnerabilità;

: antivirus avanzati, antimalware, sistemi SIEM, crittografia, monitoraggio reti, gestione vulnerabilità; servizi cloud : IaaS, PaaS, storage, backup, VPN, protezione DDoS, database;

: IaaS, PaaS, storage, backup, VPN, protezione DDoS, database; soluzioni SaaS : ERP, CRM, HRM, CMS, e-commerce, strumenti di produttività anche con AI integrata;

: ERP, CRM, HRM, CMS, e-commerce, strumenti di produttività anche con AI integrata; servizi professionali di configurazione, monitoraggio e supporto, fino al 30% del totale.

Non sono ammesse soluzioni “equivalenti” a quelle già in uso: il voucher serve a migliorare, non a sostituire senza evoluzione.

I piani di spesa devono essere:

di almeno 4.000 euro ,

, completati entro 12 mesi se si tratta di acquisti diretti,

se si tratta di acquisti diretti, collegati ad abbonamenti di almeno 24 mesi se si tratta di servizi in abbonamento.

Come funziona l’erogazione

Il contributo viene erogato in una o due tranche:

una prima quota dopo aver sostenuto almeno il 50% delle spese,

la seconda a conclusione del progetto.

Oppure, se l’impresa preferisce, tutto in un’unica soluzione a progetto completato. Un meccanismo semplice, pensato per non appesantire la gestione amministrativa.

Il ruolo dei fornitori: solo chi è accreditato può erogare servizi

Il MIMIT ha previsto un elenco ufficiale dei fornitori abilitati, formato secondo il decreto direttoriale del 21 novembre 2025. Solo chi è iscritto in questo elenco può offrire servizi finanziabili dal Voucher Cloud & Cybersecurity.

La registrazione dei fornitori — inizialmente prevista fino al 23 aprile 2026 — è stata prorogata al 27 maggio 2026. Un passaggio fondamentale, perché garantisce che le imprese possano affidarsi solo a soggetti qualificati.

Convergenze si sta accreditando

In questo quadro, Convergenze sta completando l’iter di accreditamento per entrare nell’elenco ufficiale dei fornitori del MIMIT. Una volta approvata, potrà offrire ai propri clienti:

soluzioni di cybersecurity e cloud ammissibili al voucher,

supporto tecnico e consulenziale per costruire un piano di sicurezza adatto alle esigenze.

Per le imprese, significa una cosa semplice: poter utilizzare il Voucher Cloud & Cybersecurity con un partner affidabile, già presente sul territorio e con competenze certificate.

Un’occasione da cogliere ora

Il Voucher Cloud & Cybersecurity non è solo un contributo economico: è l’occasione per professionisti e PMI di mettere ordine nelle proprie infrastrutture, proteggere dati e processi che oggi valgono quanto — e più — delle mura fisiche di un’azienda, modernizzare strumenti e abitudini di lavoro e prepararsi a un presente in cui la sicurezza digitale non è più un vantaggio competitivo, ma un requisito essenziale per continuare a operare con credibilità e serenità.