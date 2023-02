Volontari salvano riccio in difficoltà e poiana ferita

Un riccio e una poiana sono stati messi in salvo, nella giornata di ieri, grazie alle segnalazioni dei cittadini che hanno allertato il NOETAA (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) di Capaccio Paestum e Agropoli.

Gli interventi dei volontari

Entrambi gli interventi sono avvenuti nel comune di Capaccio Paestum: nel centro urbano di Capaccio Scalo i residenti hanno segnalato la presenza di un riccio che rischiava di essere investito e così gli operatori del NOETAA, accorsi sul posto, hanno provveduto ad assicurarsi che l’animale non fosse ferito e a reimmetterlo nel suo habitat naturale.

Nel primo pomeriggio, invece, un cittadino ha segnalato la presenza di una poiana in difficoltà presso località Foce Sele, subito i volontari hanno avvisato l’Asl Veterinaria di Salerno ed hanno attivato il recupero e il trasporto del volatile presso il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) affinché potesse essere curato e ne potesse essere organizzato il rilascio nel suo ambiente naturale.

L’attività degli operatori NOETAA

I volontari NOETAA hanno sempre più un ruolo importante sul comprensorio. Svolgono diverse attività a tutela della flora e della fauna e sono delle sentinelle anche per prevenire i reati ambientali, in particolare quelli conseguenti allo smaltimento non corretto dei rifiuti da parte dei cittadini.