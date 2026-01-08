Villammare, carcassa di caretta caretta rinvenuta sul litorale

Il ritrovamento lungo il litorale nell'area del Parco Marinella

Maria Emilia Cobucci
Caretta caretta

Una carcassa di tartaruga caretta carretta è stata rinvenuta questa mattina lungo il litorale di Villammare, nell’area del Parco Marinella. Dallo stato in cui versava l’animale, sembra che il decesso sia avvenuto da diversi giorni.

La scoperta

Ad accorgersi della sua presenza lungo la spiaggia, sono stati gli uomini della Polizia Municipale di Vibonati diretti dal comandante Antonio Quintiero. Ed è stato proprio quest’ultimo ad attivare la procedura prevista nel caso del rinvenimento di tali animali che rientrano nella categoria della specie protetta.

Nello specifico è stato avvisato il dipartimento veterinario dell’Asl di riferimento, per procedere con tutte le pratiche previste nel caso specifico. Al contempo, la scoperta della carcassa di tartaruga Caretta Caretta è stata notificata anche alla stazione zoologico Anton Dohrn di Napoli che stabilirà il da farsi. Il mare del Cilento e del Golfo di Policastro spesso viene scelto dalle tartarughe Caretta Caretta per la loro nidificazione durante il periodo estivo.

Una carcassa di tartaruga caretta caretta, era stata rinvenuta nella giornata di domenica 4 gennaio, anche sul litorale di Agropoli, in prossimità della foce del fiume Solofrone.

