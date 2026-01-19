Vibonati in festa per Sant’Antonio Abate: folla di fedeli nel piccolo centro cilentano

Una folla di fedeli, con il cuore pirno di gioia, ha partecipato sabato mattina ai solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, patrono di Vibonati. Un momento di preghiera e di riflessione iniziato con la celebrazione Eucaristica, alla presenza del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Monsignore Antonio De Luca, affiancato dal parroco di Vibonati Don Vincenzo Contaldi.

Le parole del Vescovo De Luca

“La festa di Sant’Antonio Abate si iscrive nelle radici Cristiane e culturali di questa comunità di Vibonati, ecco perché l’occasione della festa diventa un grande momento di aggregazione familiare e sociale. – ha affermato il Vescovo De Luca – È soprattutto un momento di crescita nella Fede”.

La festività

Il parroco Don Vincenzo Contaldi si occupa di preparare la comunità attraverso un percorso che dura nove giorni, di catechesi, di preghiera e d’incontro. E la risposta da parte della comunità e dei paesi vicini è sempre generosissima e numerosa. “Viviamo questa occasione come un’occasione d’incontro, di fraternità, di fede e di pace”.

Subito dopo la celebrazione Eucaristica ha preso il via la tradizionale processione tra le stradine e i vicoletti di Vibonati. Una folla di fedeli, gia presenti dalle prime ore del mattino, ha accompagnato dunque tra canti e preghiere il Santo protettore del fuoco e degli animali. Fede e tradizioni che, come di consueto, uniscono centinaia di fedeli arrivati dall’intero comprensorio per prendere parte ad uno dei momenti religiosi più sentiti e partecipati del Golfo di Policastro.