Vibonati adotta il PUC: sviluppo, tutela e riqualificazione al centro della nuova pianificazione

L’Amministrazione Comunale di Vibonati, guidata dal Sindaco Manuel Borrelli, unitamente alla Giunta Comunale, nella mattinata del 31.12.2025 , con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 , ha adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC). L’adozione del PUC, arriva al termine di un articolato percorso di pianificazione conforme alla Legge Regionale Campania n. 16/2004 e al Regolamento regionale n. 5/2011, che ha visto il coinvolgimento dei cittadini e di tutte le categorie e associazioni.

Cosa prevede il PUC

Dopo anni di attesa, l’adozione del PUC garantisce una visione organica di pianificazione rispettosa delle vocazioni territoriali; potenziamento turistico, potenziamento delle aree a servizio dei cittadini e dei turisti, interventi qualificati di sviluppo del territorio, recupero del centro storico e delle risorse ambientali e paesaggistiche, sono alla base del nuovo strumento urbanistico, oltre a garantire interventi edilizi ammessi per tutti i cittadini, senza disparità, e senza generare disparità e incertezze.

Prevede, inoltre, nuove aree verdi e di parcheggio a servizio della collettività e dei turisti, anche mediante l’attuazione su proposta dei privati, previo accordo con il Comune;- il potenziamento e la riqualificazione delle aree turistiche/ricettive;- aree per interventi di housing sociale per garantire l’abitazione a tutti, attraverso il controllo dell’Ente comunale;- salvaguardia delle aree collinari;- rispetto ambientale degli interventi;- riqualificazione del centro storico;- riqualificazione delle aree urbane, come punto di partenza per la riqualificazione e la rigenerazione urbana;- scelte coerenti e in linea alle tradizioni e alle radici territoriali, evitando usi impropri del territorio.

E ancora, valorizzazione dell’edilizia esistente, attraverso interventi di riqualificazione;- tutela delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche dell’intero territorio; Il nuovo strumento urbanistico, in linea con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale, garantirà un futuro equilibrato e sarà capace di garantire la domanda di turismo in forte crescita negli ultimi anni.

La presentazione il 23 gennaio

Il 23 gennaio alle 17.00 nell’aula consiliare ci sarà la presentazione del PUC alla cittadinanza con la partecipazione del tecnico incaricato Arch. Antonio D’Amico. Prima della definitiva approvazione, da parte del consiglio comunale, ci sarà lo spazio per le osservazioni ( 60 giorni dalla pubblicazione).