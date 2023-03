Verso le elezioni: Pierfrancesco D’Ambrosio pronto a presentare la sua candidatura

“Uniti per Campagna” è una coalizione civica che punta a rappresentare l’intero territorio e si apre al dialogo con i cittadini, le associazioni locali e le imprese. La coalizione si candida ufficialmente alla guida della città e lancia la sua campagna elettorale con l’affissione dei manifesti e la presentazione delle componenti dell’alleanza e del candidato sindaco.

La scelta del candidato sindaco: Pierfrancesco D’Ambrosio

La particolarità di “Uniti per Campagna” è la scelta del candidato sindaco. Infatti, fanno sapere, il candidato è stato scelto direttamente dai cittadini e dai rappresentanti di una coalizione già costituita. Pierfrancesco D’Ambrosio è un professionista, un protagonista della vita cittadina, che ha sempre vissuto appieno la comunità. Ha un’esperienza di lungo corso nel campo dell’amministrazione locale e una spiccata capacità di ascolto, mediazione e di sintesi.

Obiettivi concreti e realizzabili

Il progetto politico di “Uniti per Campagna” si pone obiettivi molto concreti e realizzabili. Tra questi, la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio artistico-culturale di Campagna attraverso la destagionalizzazione del turismo e gli investimenti in infrastrutture e digitalizzazione attraverso i fondi del PNRR. La coalizione fa della competenza e dell’unità valoriale e programmatica i propri punti di forza.

La competizione elettorale

Come raccontano i suoi rappresentanti, “Uniti per Campagna” si presenta come la coalizione “più vasta, forte e solida” in corsa. La presentazione dei candidati e il primo intervento pubblico del candidato sindaco Pierfrancesco D’Ambrosio si terrà il 9 Marzo, alle ore 19, presso l’Hotel Capital di Campagna, a Via Nelson Mandela.

La collaborazione e la condivisione come valore

La coalizione crede nella collaborazione e nella condivisione come valore fondamentale per rispondere alle sfide della città e intercettare le grandi opportunità che la attendono. “Uniti per Campagna” intende parlare con una voce sola, quella autorevole di Pierfrancesco D’Ambrosio, e portare avanti una visione della città chiara e condivisa.