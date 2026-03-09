Verso il futuro: si insedia il nuovo Forum dei Giovani di Capaccio Paestum

Martedì 10 marzo 2026, alle ore 17.00, la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo ospiterà la cerimonia di insediamento del Forum dei Giovani. L’evento non rappresenta solo un passaggio formale, ma l’avvio di una fase operativa che vedrà i ragazzi protagonisti attivi delle politiche locali.

Un programma ambizioso e la nuova piattaforma digitale

Nel corso dell’incontro verrà presentato ufficialmente il programma delle attività che il Forum intende perseguire nel prossimo mandato. L’obiettivo è creare un ponte diretto tra le istituzioni e il mondo giovanile, fornendo strumenti concreti di partecipazione. Una delle novità più rilevanti della giornata sarà il lancio di Capaccioperigiovani.it, una piattaforma digitale interamente dedicata alle istanze e ai servizi per le nuove generazioni, pensata per modernizzare e snellire la comunicazione tra ente e cittadinanza.

Le voci delle istituzioni e il contributo accademico

I lavori saranno aperti da Elisabetta Delli Santi, responsabile dell’Area Comunale Politiche Sociali e Giovanili, che introdurrà gli obiettivi dell’organismo. Seguiranno gli interventi istituzionali del Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, e dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Decio Rinaldi, i quali hanno sostenuto il percorso di rinnovo del Forum. A delineare la visione operativa del gruppo sarà invece il coordinatore del Forum, Massimiliano Mitrano.

L’iniziativa si avvarrà inoltre di un prestigioso contributo accademico: è prevista infatti la partecipazione del professor Virgilio D’Antonio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, la cui presenza sottolinea l’importanza della formazione e del legame tra il territorio di Capaccio Paestum e i percorsi di eccellenza universitaria della provincia.