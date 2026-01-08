Vandali in azione a Salerno: vetri in frantumi e auto danneggiate in largo Moscati

Raid vandalico nella notte a Salerno: danneggiate diverse auto in largo Amedeo Moscati. I residenti chiedono più sorveglianza e telecamere di videosorveglianza

Redazione Infocilento
Furto auto

Brutta sorpresa per i residenti della zona orientale di Salerno nella prima mattina di oggi, giovedì 8 gennaio. Durante le ore notturne, atti di vandalismo hanno colpito il quartiere Mercatello nei pressi della Chiesa Gesù Redentore, lasciando diversi proprietari di veicoli dinanzi a danni ingenti.

La dinamica dei danneggiamenti nella zona orientale

Il raid si è consumato in largo Amedeo Moscati, l’area di sosta situata parallelamente al Parco del Mercatello. Secondo quanto documentato dai residenti, anche attraverso testimonianze fotografiche, i vandali si sono accaniti in particolare contro i vetri delle portiere di diverse vetture parcheggiate, mandandoli in frantumi. Al risveglio, i cittadini hanno trovato i resti dei cristalli sull’asfalto e le auto pesantemente danneggiate.

Allarme sicurezza e richieste dei residenti

L’episodio non sembra essere un caso isolato all’interno del quartiere. La crescente preoccupazione tra gli abitanti ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana nelle ore notturne. I cittadini chiedono a gran voce un intervento strutturale per prevenire ulteriori incursioni.

Tra le principali richieste avanzate alla pubblica amministrazione e alle autorità competenti spicca la necessità di una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine e l’implementazione tecnologica dei sistemi di controllo.

I residenti reclamano, in particolare, “l’installazione della telecamere di videosorveglianza nella zona” per fungere da deterrente e permettere l’identificazione dei responsabili di questi atti gratuiti.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Porto di Salerno Stazione Marittima di Salerno: il Tar respinge il ricorso di Terminal Napoli e conferma la concessione
Articolo Successivo Incendio Pontecagnano Pontecagnano, dopo il rogo al Mercatone 99 scatta l’ordinanza: struttura a rischio demolizione
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Annalisa Spera

Battipaglia al buio: cresce la preoccupazione dei cittadini

E' quanto denuncia Annalisa Spera, segretario politico di "Battipaglia Radici e Valori"

Caretta caretta

Villammare, carcassa di caretta caretta rinvenuta sul litorale

Il ritrovamento lungo il litorale nell'area del Parco Marinella

Girolamo Auricchio

Girolamo Auricchio denuncia lo ‘scempio’ contro il Sud: la nuova Legge sulla Montagna esclude 120 comuni campani

"Il grido d'allarme di Girolamo Auricchio: la nuova Legge sulla Montagna e…

Giardino incantato Salerno

Luci d’artista a Salerno, ancora malfunzionamento: «Responsabili paghino»

Continuano i guasti alle Luci d’Artista di Salerno. La Commissione Trasparenza denuncia…

Cava - Agguato ad un imprenditore

Agguato a Cava de’ Tirreni: spari contro un noto imprenditore in via Marconi

Quattro colpi di pistola esplosi a Cava de' Tirreni contro un imprenditore…

100Crammantinirussi

I 100crammantinirussi tornano ad Agropoli con “Il Portiere Pelletrone”

L'appuntamento è in programma il prossimo 24 gennaio