Vandali in azione a Salerno: vetri in frantumi e auto danneggiate in largo Moscati

Brutta sorpresa per i residenti della zona orientale di Salerno nella prima mattina di oggi, giovedì 8 gennaio. Durante le ore notturne, atti di vandalismo hanno colpito il quartiere Mercatello nei pressi della Chiesa Gesù Redentore, lasciando diversi proprietari di veicoli dinanzi a danni ingenti.

La dinamica dei danneggiamenti nella zona orientale

Il raid si è consumato in largo Amedeo Moscati, l’area di sosta situata parallelamente al Parco del Mercatello. Secondo quanto documentato dai residenti, anche attraverso testimonianze fotografiche, i vandali si sono accaniti in particolare contro i vetri delle portiere di diverse vetture parcheggiate, mandandoli in frantumi. Al risveglio, i cittadini hanno trovato i resti dei cristalli sull’asfalto e le auto pesantemente danneggiate.

Allarme sicurezza e richieste dei residenti

L’episodio non sembra essere un caso isolato all’interno del quartiere. La crescente preoccupazione tra gli abitanti ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana nelle ore notturne. I cittadini chiedono a gran voce un intervento strutturale per prevenire ulteriori incursioni.

Tra le principali richieste avanzate alla pubblica amministrazione e alle autorità competenti spicca la necessità di una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine e l’implementazione tecnologica dei sistemi di controllo.

I residenti reclamano, in particolare, “l’installazione della telecamere di videosorveglianza nella zona” per fungere da deterrente e permettere l’identificazione dei responsabili di questi atti gratuiti.