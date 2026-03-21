Vallo di Diano, nasce il “Parco della Cultura – Vallo Immersivo”: Diocesi e Comunità Montana insieme per valorizzare i luoghi iconici

Siglato ieri, dal Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, S.E. Mons. Antonio De Luca e dal Presidente della Comunità Montana, Vittorio Esposito, un Protocollo di Condivisione progettuale relativo all’intervento denominato 2.2.1 Parco della Cultura – Il Vallo Immersivo, finanziato con fondi FESR nell’ambito della SNAI 2021-2027 Area Interna Vallo di Diano. La Comunità Montana Vallo di Diano e la Diocesi di Teggiano-Policastro hanno stipulato il Protocollo d’intesa, nell’ottica di uno spirito di fattiva collaborazione e di sinergia istituzionale, finalizzata a sostenere i progetti di sviluppo locale che mirino alla crescita culturale del territorio del Vallo di Diano.

Il progetto

Il progetto Parco della Cultura – Il Vallo Immersivo, nasce con l’obiettivo di valorizzare un monumento simbolo, in ogni Comune del Vallo di Diano, rappresentativo dell’identità del luogo ma anche icona di un itinerario culturale dell’intero comprensorio. L’idea infatti è quella di creare un circuito fisico ed emozionale che colleghi i quindici borghi del Vallo di Diano che si connettono in un itinerario culturale e di fede sull’intero comprensorio.

I luoghi iconici del Vallo

In quattro luoghi iconici del Vallo: la Certosa di San Lorenzo a Padula, la cattedrale di Sant’Anna a Montesano sulla Marcellana, la sede Arcivescovile della Diocesi di Teggiano-Policastro a Teggiano, la Grotta dell’Angelo a Pertosa il progetto prevede la realizzazione di un un’esperienza immersiva che unisce immagini in movimento, effetti luminosi, musica e narrazione sincronizzata con l’utilizzo del videomapping.

L’obiettivo

L’obiettivo è trasformare l’architettura in un vero e proprio “personaggio” in grado di raccontare una storia, coinvolgendo emozionalmente il pubblico. L’itinerario culturale, dell’intero comprensorio, individua poi le Chiese Madri poste al centro dei borghi del Vallo dove il progetto si completa con la realizzazione di un impianto di illuminazione architetturale.

I siti e le location individuate

Atena Lucana, Santuario di San Ciro, Buonabitacolo, Chiesa della Santissima Annunziata; Casalbuono, Chiesa Santa Maria delle Grazie; Monte San Giacomo, Chiesa di San Giacomo; Polla, la Chiesa di San Nicola dei Latini; Sala Consilina, Chiesa della SS. Annunziata; San Pietro al Tanagro, Chiesa di San Pietro Apostolo; San Rufo, Chiesa di Santa Maria Maggiore; Sant’Arsenio, Parrocchia S. Maria Maggiore; Sanza, Chiesa di Santa Maria Assunta; Sassano, Chiesa di San Giovanni Evangelista.

Il progetto Vallo Immersivo nel suo complesso, punta a diventare un’attrazione culturale e turistica, promuovendo la memoria collettiva e rendendo l’arte accessibile a un pubblico vasto.