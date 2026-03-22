Cronaca

Vallo di Diano, giovani derubati delle catenine in un locale del comprensorio

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Erminio Cioffi
Carabinieri

Un sabato sera che doveva essere all’insegna della spensieratezza si è trasformato in un episodio spiacevole per un gruppo di giovani nel Vallo di Diano.

I fatti

Durante la permanenza in un locale della zona, alcuni ragazzi sono stati presi di mira da ignoti che, con rapidità e destrezza, sono riusciti a sottrarre loro delle catenine. Un’azione fulminea, avvenuta probabilmente approfittando della confusione e della presenza di molte persone, che ha permesso ai responsabili di agire senza destare immediatamente sospetti.

Secondo quanto emerso, chi ha compiuto il furto sarebbe riuscito a mimetizzarsi tra i clienti del locale, colpendo nel momento più favorevole per poi allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Una volta resisi conto dell’accaduto, i giovani non hanno potuto fare altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la vigilanza anche nei luoghi di aggregazione, dove la presenza di molte persone può facilitare questo tipo di azioni rapide e difficili da prevenire.

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