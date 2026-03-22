Vallo di Diano, giovani derubati delle catenine in un locale del comprensorio

Un sabato sera che doveva essere all’insegna della spensieratezza si è trasformato in un episodio spiacevole per un gruppo di giovani nel Vallo di Diano.

I fatti

Durante la permanenza in un locale della zona, alcuni ragazzi sono stati presi di mira da ignoti che, con rapidità e destrezza, sono riusciti a sottrarre loro delle catenine. Un’azione fulminea, avvenuta probabilmente approfittando della confusione e della presenza di molte persone, che ha permesso ai responsabili di agire senza destare immediatamente sospetti.

Secondo quanto emerso, chi ha compiuto il furto sarebbe riuscito a mimetizzarsi tra i clienti del locale, colpendo nel momento più favorevole per poi allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Una volta resisi conto dell’accaduto, i giovani non hanno potuto fare altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di mantenere alta la vigilanza anche nei luoghi di aggregazione, dove la presenza di molte persone può facilitare questo tipo di azioni rapide e difficili da prevenire.