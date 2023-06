Vallo della Lucania: sequestrati oltre 10mila prodotti non sicuri

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha recentemente condotto un’operazione finalizzata alla sicurezza dei prodotti e al contrasto delle frodi nel commercio. Durante questa attività, sono stati sequestrati oltre 10mila prodotti non sicuri. Un’indagine peculiare svolta dai Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. L’attività ha portato all’identificazione di esercizi commerciali che vendevano prodotti in violazione delle normative sulla sicurezza dei prodotti. Nello specifico è stato eseguito un controllo presso un grande magazzino nell’entroterra cilentano, dove sono state trovate merci per la casa, per l’ufficio, materiale per bricolage, bigiotteria, accessori donna e articoli vari da regalo. Questi prodotti erano esposti e detenuti per la vendita senza rispettare le norme previste.

I controlli della Guardia di Finanza

Un’analisi più accurata ha rivelato che tali prodotti non erano conformi alle disposizioni del Codice del Consumo. Erano privi di informazioni identificative essenziali come i dati del produttore e/o importatore, il paese di origine, la natura dei materiali utilizzati, le istruzioni e le precauzioni per l’uso.

Cosa prevede la legge

Queste informazioni, per legge, devono essere presenti sulle confezioni o sulle etichette in modo visibile, leggibile e in lingua italiana. Queste diciture garantiscono al cliente finale la consapevolezza sulla qualità del prodotto acquistato e, soprattutto, sulla sua sicurezza durante l’utilizzo.

Di fronte a queste presunte irregolarità, le Fiamme Gialle hanno proceduto con il sequestro amministrativo di oltre 10mila prodotti non conformi. Tra questi fermacapelli, collane, bracciali, orecchini, pietre ornamentali, adesivi e prodotti per il fai da te.

Le sanzioni

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio. Ora rischia una sanzione che va da un minimo di 516 euro a un massimo di oltre 25mila euro.