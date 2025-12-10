Vallo della Lucania: presentata “La Cantata dei Pastori” del maestro Peppe Cirillo

Si è tenuta ieri, martedì 9 dicembre, con inizio alle ore 17:30, presso l’Auditorium del Seminario di Vallo della Lucania, la presentazione del progetto artistico del cantautore cilentano Peppe Cirillo, interamente dedicato a uno dei capolavori più rappresentativi della tradizione natalizia campana: “La Cantata dei Pastori”.

L’incontro

L’incontro ha rappresentato un momento di alto profilo culturale, confermato dalla presenza di una qualificata platea istituzionale. Alla conferenza hanno preso parte S.E.R. Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, Sindaco di Vallo della Lucania, e Raffaele Mondelli, Presidente del GAL Cilento, a testimonianza del valore artistico, culturale e territoriale dell’iniziativa.

Protagonista Peppe Cirillo

Protagonista dell’appuntamento è stato lo stesso Peppe Cirillo, ideatore del progetto, che è intervenuto per illustrare la genesi del lavoro e i dettagli dell’operazione artistica, nata con l’obiettivo di rendere omaggio e rinnovare, attraverso la musica, una delle espressioni più autentiche della tradizione natalizia campana.

La presentazione ha segnato un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale legato alla “Cantata dei Pastori”, confermando il ruolo della produzione artistica come strumento di promozione dell’identità e delle tradizioni del territorio cilentano.