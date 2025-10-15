Vallo della Lucania: la chiesa diocesana riparte da “A.i. e bene comune”. Due giorni di assemblea

La Chiesa diocesana si è ritrovata anche quest’anno per l’Assemblea di inizio Anno Pastorale, ospitata al Cine-Teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania.

Le due giornate

Due giornate di confronto, preghiera e riflessione hanno segnato l’avvio del cammino comunitario, con un tema quanto mai attuale: “A.I. e bene comune – prospettive teologiche, pedagogiche e pastorali”.

L’appuntamento, ormai tradizionale nella vita della diocesi, ha voluto porre al centro la sfida dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla società, sulla cultura e sulla stessa missione della Chiesa.

Un argomento complesso che invita a interrogarsi su come le nuove tecnologie possano essere orientate al servizio dell’uomo e del bene comune, senza perdere di vista i valori evangelici.

L’intervento di padre René Micallef, gesuita e docente di Teologia Morale

La prima giornata ha visto la partecipazione di padre René Micallef, gesuita e docente di Teologia Morale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Nel suo intervento, il relatore ha offerto una lettura teologica e morale delle nuove tecnologie, aiutando i presenti a riflettere sui rischi e sulle opportunità che l’intelligenza artificiale pone alla coscienza cristiana e all’agire pastorale.

La seconda giornata è stata invece dedicata al rito del Mandato agli Operatori Pastorali, momento centrale e carico di significato per la comunità diocesana.

Durante la celebrazione, il vescovo ha conferito il mandato a quanti sono chiamati a svolgere il proprio servizio nelle parrocchie e nelle diverse realtà ecclesiali del territorio, rinnovando così il segno concreto di una Chiesa in cammino, aperta all’ascolto e al servizio.