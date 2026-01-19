Vallo della Lucania: grande partecipazione all’Open Day del “Liceo Parmenide”

Si è svolto sabato 17 gennaio, presso il Museo Diocesano di Vallo della Lucania, l’open day del “Liceo Parmenide”, un appuntamento importante per famiglie e studenti impegnati nella scelta del percorso scolastico. “La scelta per il tuo futuro”, lo slogan che ha accompagnato l’intera giornata che ha offerto una panoramica completa sull’ampia offerta formativa dell’istituto.

Quattro indirizzi per un’unica grande realtà formativa

Il Liceo Parmenide si conferma un punto di riferimento per l’intera area cilentana grazie ai suoi quattro indirizzi: Liceo delle Scienze Umane; Liceo Musicale; Liceo Classico; Liceo Linguistico. Durante l’open day, sette i Dipartimenti dell’istituto che hanno aperto le porte ai visitatori, ospitando laboratori e attività dimostrative in contemporanea. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino programmi, metodologie e opportunità offerte dalla scuola.

Laboratori artistici e linguistici: un viaggio tra musica, arte e cultura

Tra i momenti più significativi della giornata, grande partecipazione ha riscosso il laboratorio di canto corale nella cappella del Seminario. L’esperienza, dal titolo “San Francesco d’Assisi e le sue creature. L’Ave Maria… Una preghiera in musica”, ha unito musica, spiritualità e arte in un percorso multidisciplinare. Nella sala principale del Museo, invece, studenti e docenti hanno guidato i visitatori nell’analisi di alcune opere del Museo Diocesano, presentate in inglese, francese, tedesco e spagnolo, integrando competenze linguistiche, musicali e storico-letterarie.

Il gran finale con il laboratorio orchestrale

A chiudere la giornata è stato il laboratorio orchestrale e il coro diretti dal Maestro A. Schiavo, che hanno regalato ai presenti un momento di grande intensità artistica.

Le dichiarazioni

Ai microfoni di InfoCilento, il Dirigente Scolastico, il Prof. Francesco Massanova ha sottolineato l’importanza dell’orientamento: “Orientarsi, in un mondo che oggi offre tante opportunità, è fondamentale per tracciare il proprio percorso di vita, al di là dei cinque anni scolastici.”

Soddisfazione anche da parte di Rosa Chiara Vitolo, docente e referente dell’orientamento: “Una giornata importante non solo per il pubblico vallese, ma per l’intera provincia di Salerno. Il Liceo Parmenide propone un’ampia offerta formativa e lavoriamo per dare ai ragazzi gli strumenti per comprendere le loro scelte future.” Un liceo inclusivo e attento ai bisogni degli studenti Il Parmenide si distingue anche per il suo impegno nell’inclusione. L’insegnante di sostegno, Adriana Molino, ha evidenziato la presenza di apparecchiature e ausili dedicati agli studenti non verbali, frutto del lavoro di un team di docenti specializzati: “Siamo pienamente soddisfatti dei risultati ottenuti grazie a un gruppo preparato e motivato.”

Un punto di riferimento per il territorio

Una giornata ricca di contenuti e partecipazione, che ha offerto a studenti e famiglie una guida concreta per affrontare con consapevolezza la scelta del percorso scolastico.