Va al cimitero e le rubano la borsa: è accaduto a Sala Consilina

Un brutto episodio di furto si è verificato nel parcheggio del cimitero di Sala Consilina. Una donna nel recarsi a fare visita ai propri cari defunti, ha lasciato la borsa in auto. Quando è tornata ha fatto l’amara scoperta: un ladro ha forzato la portiera dell’auto e si è impossessato della borsa contenente denaro, documenti e carte di credito.

L’episodio

La vittima del furto è rimasta sconvolta dal gesto criminale subito e ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per risalire all’autore del furto e recuperare i beni rubati.

Come difendersi da simili episodi

Purtroppo, atti del genere sono sempre più frequenti e rappresentano una forte preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. In questi casi è importante adottare precauzioni, come non lasciare oggetti di valore in auto, specialmente se in luoghi pubblici e poco frequentati.

La speranza è che l’autore del furto venga individuato e che la vittima possa recuperare i propri beni. Intanto, il consiglio è quello di prestare sempre attenzione alla propria sicurezza e di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto alle forze dell’ordine.