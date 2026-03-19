Università Svelate: anche Unisa partecipa alla giornata nazionale delle Università

Domani, venerdì 20 marzo, in tutta Italia si celebra “Università Svelate – la Giornata Nazionale delle Università”. Promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), l’iniziativa rappresenta una occasione per “aprire le porte” degli spazi universitari al grande pubblico.

La tappa a Fisciano

Anche l’Università di Salerno aderisce all’appuntamento nazionale, con un Evento diffuso che toccherà i luoghi dell’Ateneo, per “svelare” tappa dopo tappa alcune tra le eccellenze che i Dipartimenti, i Centri di Ricerca e di Servizio custodiscono e valorizzano quotidianamente.

“UniSA Svelata: un’Agorà dove il sapere si fa connessione” sarà una giornata articolata in sessioni parallele con un programma di dibattiti, lezioni aperte, workshop, laboratori e tour di esplorazione “dentro e attraverso” le missioni cardini dell’Ateneo: la formazione, la ricerca, l’internazionalizzazione, la terza missione, l’inclusione e l’impatto sociale.

L’evento

L’evento di Ateneo – con il patrocinio del MUR – è aperto al pubblico e alla comunità e sarà impreziosito dalla presenza di circa 2000 studenti e studentesse provenienti dagli Istituti secondari superiori. Un’opportunità di costruzione e rafforzamento dei legami con i principali stakeholder del territorio, dal mondo della formazione e del lavoro, che potranno osservare e conoscere da vicino che cosa succede quotidianamente all’Università di Salerno, entrare in contatto con la sua comunità.