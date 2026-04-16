Unisa, Economia Aziendale: al via il ciclo di seminari su orientamento e placement

Nelle ultime due settimane di aprile si svolgeranno i seminari di orientamento e placement del Corso di laurea in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Salerno, promossi dalla Presidente del Corso di studio, la Prof.ssa Serena Serravalle.

L’iniziativa è finalizzata a far conoscere agli studenti le concrete opportunità lavorative nei settori bancario, della consulenza del lavoro e del commercio elettronico, fornendo strumenti utili anche in funzione della scelta del curriculum per il terzo anno di corso.

Consulenza del lavoro: attualità e prospettive

Il 20 aprile 2026, alle ore 11:50, presso l’aula SPB, si terrà il primo seminario sul tema “Attualità e prospettive della professione di Consulente del lavoro”. L’incontro vedrà la partecipazione del Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Salerno, il dott. Marcello Zinno, e del Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Avellino, il dott. Carmine Del Sorbo. Un momento di confronto fondamentale per comprendere l’evoluzione di una professione cardine per il tessuto imprenditoriale locale.

E-commerce e trasformazione digitale

Il 27 aprile, alle ore 13:30, sempre nell’aula SPB, seguirà l’incontro dedicato al commercio elettronico. Il dibattito sarà moderato dall’ing. Francesco Serravalle di CoworkingSA e vedrà gli interventi del dott. Giuseppe Noschese e del dott. Alfonso Annunziata, Co-Founders di @Ecommerce HUB. L’obiettivo è analizzare le dinamiche dei mercati digitali, settore in costante espansione che richiede competenze sempre più specifiche.

Il ruolo delle BCC e il settore bancario

A chiudere il ciclo — il 30 aprile, alle ore 15:10, in aula SPB — sarà il seminario sul ruolo delle BCC (Banche di Credito Cooperativo) nel finanziamento alle imprese e sulle opportunità di lavoro nel comparto bancario. Interverrà per l’occasione il dott. Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno.

Al termine degli incontri, verranno sottoscritti i protocolli d’intesa e le convenzioni per i tirocini tra il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (Dises) e gli enti partecipanti, siglando una sinergia diretta tra università e mondo del lavoro.

Un ponte tra Ateneo e stakeholder territoriali

L’iniziativa è il risultato di un intenso lavoro di implementazione dei rapporti tra il Corso di laurea e gli stakeholder territoriali. Per la Presidente Serravalle, questo rappresenta solo il primo passo di un nuovo percorso per il più antico Corso di laurea della classe 18 dell’Ateneo salernitano.

Grazie alle modifiche apportate ai piani di studio per l’a.a. 2026/27, il corso appare oggi più calibrato rispetto alle esigenze del mercato. Pur mantenendo le direttrici dei tre curricula storici — Consulente d’impresa, Consulenza e management bancario-assicurativo, Mercati internazionali e piattaforme digitali — l’offerta si rinnova nelle denominazioni, nei contenuti disciplinari, nelle modalità didattiche e nella capacità di relazionarsi con le imprese del territorio.