Un argentino per l’Agropoli: arriva Leandro Ariel Montemarani

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha annunciato attraverso i propri canali l’ingaggio di Leandro Ariel Montemarani.

Il curriculum del nuovo acquisto

Classe 1996, Montemarani è un centrocampista centrale difensivo di grande sostanza e intelligenza tattica, capace di agire sia da mediano davanti alla difesa che da mezzala.

Dopo gli inizi in Argentina, con le maglie del Club Atlético Excursionistas e del Real Pilar (tra Primera C e Primera B Metropolitana), Leandro approda in Italia nel 2022, vestendo la maglia del Bellizzi Irpino in Promozione campana.

Successivamente milita con Sapri e Buccino, prima di trasferirsi alla Sanseverinese, con cui ha iniziato l’attuale campionato di Eccellenza.

Ora è pronto a mettere la sua esperienza e la sua grinta al servizio dei Delfini che soltanto ieri hanno salutato Francesco Vitelli, passato al Vittoria.