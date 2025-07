Tutto pronto per la finalissima tra Salerno Beach Soccer e Givova Città di Agropoli BS

Tutto pronto per la finale regionale di Serie B tra Salerno Beach Soccer e Givova Città di Agropoli BS, in programma sabato 12 luglio al “B38” di Marina di Eboli. In palio l’accesso alla poule Promozione per la Serie A.

Il percorso

Percorsi simili tra le due compagini, ma con esiti opposti nelle fasi decisive. Agropoli ha dominato la tappa di Castellammare di Stabia, conquistando la vetta della classifica senza particolari difficoltà. Il quadro è cambiato nella seconda tappa disputata proprio a Marina di Eboli, dove la formazione agropolese ha subito la sconfitta proprio per mano del Salerno BS, che ha ribaltato la classifica grazie agli scontri diretti.

Assenze e Strategie Decisive

A complicare il cammino dell’Agropoli BS, le assenze di peso di Vincenzo Margiotta e Beppe Barone, entrambi impegnati e vittoriosi nella finale scudetto del campionato Maltese con la maglia dello Sliema. La loro indisponibilità si è fatta sentire nella seconda tappa.

Dal canto suo, il Salerno BS ha rafforzato il proprio organico dopo Castellammare con gli innesti di Brigantino Scalzone e Lambiase, che potrebbero rivelarsi determinanti per il match finale.

In Palio la Serie A

Quella di sabato si annuncia come una sfida all’ultimo respiro, tra due squadre che hanno dimostrato solidità e determinazione. La posta in gioco è altissima: l’accesso alla fase interregionale della poule Promozione, decisiva per il salto nella Serie A del Beach Soccer.