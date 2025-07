Turismo inclusivo: al via il Punto Spiaggia Accessibile a Palinuro

Il mare accessibile a tutti e senza barriere. Il Comune di Centola ha annunciato l’apertura del Punto Spiaggia Accessibile presso la spiaggia davanti al Porto di Palinuro, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 13:00. L’iniziativa, “L’Estate 2025 è accessibile”, nasce per garantire un’esperienza balneare serena e sicura a persone con disabilità o difficoltà motorie.

Servizi dedicati all’accessibilità

Il progetto prevede strutture e servizi mirati, tra cui:

Percorsi accessibili per semplificare l’ingresso in spiaggia e in acqua; Sedie da mare JOB per consentire la balneazione assistita; Personale qualificato, pronto a fornire supporto diretto e professionale. Questi strumenti assicurano una fruizione autonoma e confortevole della spiaggia, contribuendo a eliminare barriere fisiche e sociali.

Una rete di collaborazione per il territorio

Lo sviluppo dell’intervento è stato possibile grazie al Piano Sociale di Zona – Ambito S9, con capofila il Comune di Sapri, e alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sapri, sotto la guida di Gianfranca Di Luca.

Il progetto rappresenta un passo concreto verso l’inclusione e il benessere di tutti i cittadini e turisti, favorendo un turismo inclusivo che valorizza le bellezze del territorio cilentano.

Le info utili

Per richiedere assistenza o ulteriori dettagli è possibile contattare Pietro al numero 3277125177.