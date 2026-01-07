Trenitalia, lavori di potenziamento sulla linea storica Napoli-Salerno: modifiche alla circolazione dei treni

Nelle notti di alcuni fine settimana dal 10 gennaio al 21 marzo la circolazione ferroviaria sarà sospesa su alcuni tratti, ecco quali

Comunicato Stampa
Treno regionale

Per consentire a RFI di eseguire lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli – Salerno, via Cava de’ Tirreni, nelle notti di alcuni fine settimana dal 10 gennaio al 21 marzo la circolazione ferroviaria sarà sospesa su alcuni tratti delle linee del nodo di Napoli. In totale sui cantieri saranno impiegate, per ogni notte, oltre 20 persone tra dipendenti RFI, Italferr e ditte appaltatrici, per un investimento economico complessivo di circa 60 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

I dettagli

  • interruzione di linea della tratta Nocera Inferiore – Salerno dalle ore 20.40 alle ore 6.00 nelle notti 10/11 e 24/25 gennaio e 21/22 febbraio;
  • interruzione di linea della tratta Napoli Gianturco – Napoli Campi Flegrei dalle 22.15 alle 5.50 nelle notti 10/11 e 24/25 gennaio, 21/22 febbraio;
  • interruzione di linea della tratta Nocera Inferiore – Salerno dalle ore 22.25 alle ore 5.00 nelle notti 11/12 e 25/26 gennaio, 22/23 febbraio e 1/2 marzo;
  • interruzione di linea della tratta Napoli Gianturco – Napoli Campi Flegrei dalle 22.10 alle 5.10 nelle notti 11/12 e 25/26 gennaio, e 22/23 febbraio;
  • interruzione di linea della tratta Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore dalle ore 20.30 alle ore 6.00 nelle notti 17/18 gennaio, 31 gennaio/1° febbraio e 28 febbraio/1° marzo.

Modificato il programma di circolazione

Pertanto, nei fine settimana interessati dai lavori, sarà modificato il programma di circolazione dei treni delle relazioni Pozzuoli Solfatara – Napoli Campi Flegrei – Napoli S.Giovanni Barra, Napoli Campi Flegrei – Caserta e Napoli Campi Flegrei/Napoli Centrale – Torre Annunziata Centrale/Castellammare Di Stabia/Salerno, con conseguenti deviazioni, limitazioni e/o cancellazioni per alcuni treni regionali e metropolitani. ù

Previsto servizio con bus sulle tratte interrotte Napoli Campi Flegrei – Pozzuoli, Napoli Centrale – Caserta, Napoli Centrale – Torre Annunziata Centrale – Nocera Inferiore – Salerno e Napoli Centrale – Castellammare. I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Municipio Santa Marina Trasporto scolastico e sicurezza negli edifici: l’interrogazione della minoranza a Santa Marina
Articolo Successivo Comunità Montana Alburni, nasce il nuovo Consiglio tra accuse e polemiche. A InfoCilento parlano Opramolla e Palmieri
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Rosa Romano100 anni

Albanella in festa per i 100 anni di Rosa Romano

l Sindaco di Albanella Renato Josca festeggia i 100 anni di Rosa…

Puteolana

Battipagliese fuori dalla Coppa Italia: in finale va la Puteolana

Dopo la sconfitta dell'andata le zebrette perdono anche a Pozzuoli; i granata…

Luciano Trivelli

Montano Antilia: inaugura il secondo Ufficio di Prossimità della Campania

“L’apertura di questo nuovo ufficio rappresenta un momento importante verso una rete…

Incidente

Colto da malore, autotrasportatore perde la vita sulla A2 a Campagna

È successo questo pomeriggio. La vittima è un autotrasportatore originario del napoletano.…

Regione Campania

Regione Campania, fissata la data per la presentazione della giunta: appuntamento il 21 gennaio

Il Consiglio regionale della Campania presenterà la nuova Giunta mercoledì 21 gennaio.…

Rifiuti Battipaglia
5

Battipaglia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: incastrati dalle telecamere

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio comunale di Battipaglia per…