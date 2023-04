Treni, possibili disagi alla circolazione per lavori di potenziamento: leggi i dettagli

La società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha comunicato che continueranno i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) della stazione di Napoli Centrale.

La mappa dei disagi

Questi lavori comporteranno la modifica del programma di circolazione dei treni durante la notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile.

In particolare, alcuni treni della lunga percorrenza delle relazioni Torino/Firenze – Roma – Salerno – Siracusa e alcuni treni regionali delle relazioni Napoli – Salerno – Sapri – Cosenza subiranno modifiche, limitazioni e variazioni di percorso. Al fine di garantire la continuità del servizio di viaggio, sarà attivato un servizio di bus sostitutivi.

Ecco le info utili

Le modifiche al programma di circolazione dei treni saranno effettive dalle ore 22:40 di sabato 15 aprile alle ore 8:00 di domenica 16 aprile. Per informazioni dettagliate sulle modifiche apportate, i passeggeri possono consultare le locandine presenti nelle stazioni, visitare il sito web di RFI o verificare i canali web delle imprese ferroviarie.

La realizzazione dell’ACC è un’importante opera di potenziamento infrastrutturale che consentirà una gestione più efficiente del traffico ferroviario presso la stazione di Napoli Centrale. RFI continua a lavorare per migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti e per garantire la massima sicurezza in ogni fase del viaggio.