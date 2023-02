Lavoro: mille assunzioni nelle Ferrovie dello Stato nel prossimo triennio

Ferrovie dello Stato, una delle più grandi aziende italiane operanti nel settore ferroviario e del trasporto pubblico, ha recentemente avviato un nuovo progetto, FS Security. Esso volto ad aumentare la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda prevede di assumere oltre 1.000 addetti alla sicurezza dal 2023 al 2025. Il processo di assunzione è ora aperto a giovani laureati interessati a frequentare un corso di formazione professionale per sviluppare le proprie competenze.

Assunzioni nelle Ferrovie dello Stato: le opportunità

La decisione dell’azienda di avviare il progetto segue un’indagine condotta da FS Italiane. Essa ha rivelato le preoccupazioni dei passeggeri sulla sicurezza durante il viaggio sui treni e nelle stazioni ferroviarie.

Gli intervistati hanno espresso la necessità di maggiori misure di sicurezza e più personale per monitorare e rafforzare la sicurezza in queste aree. Per migliorare la sicurezza dei passeggeri e affrontare il problema, FS Security adotterà un approccio di prevenzione e monitoraggio, collaborando con le forze dell’ordine come richiesto.

La campagna assunzioni

Già avviata la campagna assunzioni di FS Security, con l’azienda alla ricerca di operatori specializzati di supporto e protezione aziendale. Coloro che soddisfano i requisiti di lavoro seguiranno un’intensa formazione professionale presso la Security Academy situata nella stazione di Milano Rogoredo.

Altre iniziative all’interno del progetto includono la creazione di una sala di controllo nazionale presso la stazione di Roma Termini, nonché l’introduzione di sensori di sicurezza ad alta tecnologia nelle stazioni con il maggior numero di passeggeri.

Le stazioni interessate dal progetto

Le nuove misure di sicurezza saranno implementate nelle stazioni ferroviarie di tutto il Paese, comprese quelle di Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Firenze, Genova, Bologna, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo. Il progetto prevede una riduzione dell’80% dei furti nelle stazioni in cui sono stati introdotti sistemi di varchi e tornelli.

Per chiunque sia interessato a intraprendere una carriera con FS Security, l’azienda ha una pagina dedicata “Lavora con noi” sul proprio sito Web. Qui vengono pubblicizzate tutte le posizioni aperte e le domande di lavoro possono essere presentate online.