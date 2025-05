Tragedia a Monte San Giacomo, incendio in un’abitazione: muore anziana

Tragedia all’alba di oggi a Monte San Giacomo, piccolo centro del Vallo di Diano. Una donna, di 95 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione. Il rogo, le cui cause sono in corso di aggiornamento, non hanno lasciato scampo all’anziana signora.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme, ma purtroppo per la 95enne non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo della tragedia anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. Una tragedia che sconvolge la piccola comunità.