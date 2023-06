Tortorella: un borgo di opportunità per le PMI interessate al recupero culturale e sociale

Il Comune di Tortorella, situato in una posizione strategica per le micro, piccole e medie imprese, si presenta come un’ottima scelta per coloro che desiderano investire nel recupero culturale e sociale dei borghi. Sfruttando le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), questo pittoresco borgo offre un contesto ideale per le iniziative imprenditoriali.

Il bando “Imprese Borghi”

Dall’8 giugno scorso, è possibile presentare domande per partecipare al bando “Imprese Borghi”, che prevede agevolazioni per le PMI interessate a promuovere progetti di rigenerazione culturale e sociale nei piccoli borghi. Questo avviso pubblico, emanato dal Ministero della Cultura, mira a sostenere iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni beneficiari di risorse destinate all’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici. Tali progetti sono finanziati dall’Unione europea attraverso il programma NextGeneration EU, nell’ambito del PNRR, con riferimento all’Investimento 2.1 “Attività dei borghi“.

Il Comune di Tortorella si è già distinto come uno dei 294 Borghi vincitori del precedente bando (“Bando Borghi Linea B”), grazie alla presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale. Ora, è stato selezionato come beneficiario di un secondo bando, volto a favorire il recupero del tessuto economico produttivo del territorio. Questa opportunità offre ulteriori incentivi per le imprese interessate a stabilirsi nel borgo di Tortorella.

Maggiori dettagli

Per fornire maggiori dettagli e idee relative al progetto, il prossimo 18 giugno, alle 18:30, presso il Palazzo Marchesale di Tortorella, si terrà un incontro pubblico. Durante l’evento, verrà illustrato l’avviso a supporto delle imprese che desiderano insediarsi nei territori beneficiari del Bando Borghi Linea B. Parteciperanno il sindaco di Tortorella, Nicola Tancredi, il vicesegretario generale Anci, Antonella Galdi, e il responsabile Area Crediti di Banca 2021 Group BCC Cilento, Andrea Amodio. Questa sarà un’opportunità per i potenziali imprenditori di ottenere ulteriori informazioni direttamente dalle figure chiave coinvolte nel progetto.

Il sindaco Nicola Tancredi, l’amministrazione comunale e il gruppo di progettazione si impegnano a fornire supporto completo e rispondere a tutte le richieste e le esigenze degli interessati che desiderano realizzare un’impresa a Tortorella.