Valorizzazione dei borghi: sottoscritto un partenariato tra 6 Comuni, ecco quali

Sottoscritto partenariato tra sei comuni del Cilento per la valorizzazione del territorio: I comuni di Roccadaspide, Bellosguardo, Castelcivita, Magliano Vetere, Monteforte Cilento e Sant’Angelo a Fasanella hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione del progetto denominato “Monti Alburni, Vesole, Rupi del Calore. Esperienze, sentieri e tradizioni del Cilento Interno”.

Le finalità

L’ente capofila del progetto, candidato a finanziamento regionale, è stato individuato nel comune di Roccadaspide.

L’iniziativa mira a promuovere lo sviluppo del turismo per far crescere il territorio in tutti i suoi aspetti: civile, culturale, sociale e morale.

La linea di finanziamento individuata è quella del Poc Campania 2014-2020. Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura.

Un percorso in sinergia per la valorizzazione del patrimonio culturale

Le amministrazioni comunali degli enti elencati hanno dimostrato, così, il loro interesse a partecipare ad un unico percorso di valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio di riferimento per dare vita ad un sistema integrato capace di innescare sviluppo economico a partire dalla valorizzazione e dalla messa in rete delle risorse che ogni area può vantare.

In pratica saranno organizzati e realizzati dei veri e propri itinerari attraverso i vari comuni, arricchiti da una vasta offerta di esperienze legate, appunto, non solo all’enogastronomia, ma anche all’intrattenimento.