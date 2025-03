Torraca: inaugurata la panchina azzurra simbolo della lotta contro la sindrome di Sjogren

È stata inaugurata ieri, dinanzi il castello baronale Palamolla di Torraca, una nuova Panchina Azzurra, simbolo quest’ultima della lotta contro la sindrome di Sjogren ma anche di speranza e consapevolezza rispetto ad una malattia “invisibile” e spesso sottovalutata.

La giornata

L’evento, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – sezione di Sapri – rappresentata dalla vicepresidente Giuseppina Prota e in collaborazione con l’Associazione Nazionale A.N.I.Ma.S.S. ODV, guidata dalla dottoressa Lucia Marotta, ha beneficiato del supporto del Comune di Torraca nella figura di Antonietta Amato, consigliere comunale con delega alle politiche sociali e del Rotary E-club Film & Friends, presieduto da Vincenzo Carelli. Una perfetta sinergia tra diversi attori che evidenzia come la collaborazione tra loro possa potenziare gli sforzi di sensibilizzazione e offrire un sostegno concreto ai pazienti affetti da condizioni mediche spesso sottovalutate e invisibili.

Un gesto di solidarietà

La panchina inaugurata a Torraca è la ventinovesima del suo genere in Italia e la terza nel Golfo di Policastro, dopo quelle di Sapri e Policastro Bussentino. Un gesto lancia un forte messaggio sulla necessità di maggiore attenzione e risorse per i malati di Sjogren, una patologia infiammatoria cronica autoimmunitaria di genere che colpisce prevalentemente donne, danneggiando ghiandole esocrine come quelle salivari e lacrimali, organi interni come polmone, cuore e reni e con un aumento del rischio di linfomi. Una battaglia portata avanti dalla dottoressa Lucia Marotta, colpita personalmente dalla sindrome, che ha condiviso la sua trentennale esperienza nella ricerca e gestione della malattia, evidenziando la lacuna nei percorsi diagnostici e terapeutici e l’assenza di ambulatori dedicati, nonostante la malattia affligga molti come “malati invisibili”.

Gli interventi

L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure professionali, tra cui la dottoressa Alessandra Medolla, medico di base del comune di Torraca, e di vari esponenti politici locali, come il sindaco di Sapri Antonio Gentile, il vice sindaco di Morigerati la dottoressa Teodora Vallone, il consigliere del comune di Celle di Bulgheria Angelo Carelli e la consigliera delegata alla pari opportunità Maria Sorrentino di San Giovanni a Piro. Presenti, inoltre l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (Anps), l’Associazione Nazionale dei Carabinieri (ANC) sez Caselle in Pittari, Nunzia Ciuffo rappresentante della proloco Torraca e la protezione civile “i Sirenesi”.