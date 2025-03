Torraca: una panchina azzurra per la sindrome di Sjögren

L’amministrazione comunale di Torraca guidata dal sindaco Francesco Bianco in collaborazione con l’A.N.I.Ma.S.S. (Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren), la Croce Rossa di Sapri e il Rotary E-Club Film & Friends D2101 inaugurano una panchina azzurra dedicata alla sensibilizzazione sulla Sindrome di Sjögren.

La cerimonia

L’evento si terrà il 30 marzo alle ore 10.30 presso il Castello Baronale. La Sindrome di Sjögren è una malattia autoimmune sistemica, degenerativa che colpisce principalmente le ghiandole esocrine, ma può anche coinvolgere altri organi. È una patologia complessa e spesso sotto diagnosticata. Il sindaco ha dichiarato: La panchina azzurra rappresenta un simbolo di speranza e di sostegno per le persone affette da questa sindrome.

Una simbolo di speranza

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere la conoscenza della malattia e incoraggiare la ricerca per migliorare la diagnosi e il trattamento. La vice presidente della Croce Rossa Comitato di Sapri, Giuseppina Prota ha aggiunto: lieti di continuare il nostro percorso di sensibilizzazione con l’A.N.I.Ma.S.S. anche in questo comune e le nostre attività continueranno con una serie campagne di prevenzione, la prossima sarà uno screening oculistico a maggio per tutte le fasce sociali. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per: informarsi sulla Sindrome di Sjögren, per esprimere solidarietà per incoraggiare la prevenzione