Eboli, inaugurata la panchina azzurra per la sindrome di Sjogren

Una cerimonia di inaugurazione quella per la panchina azzurra collocata in via Matteo Ripa, di fronte a palazzo di città, molto sentita e partecipata. Una iniziativa alla quale l’amministrazione comunale ha aderito convintamente rispettando i principi della campagna nazionale lanciata dall’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren (ANIMASS) ODV, presieduta dalla dottoressa Lucia Marotta.

La Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica è una malattia rara invisibile e degenerativa, non ancora riconosciuta e inserita come malattia rara nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che il Servizio Sanitario nazionale è tenuto a fornire gratuitamente a tutti i cittadini.

La campagna nazionale “Una Panchina Azzurra” si pone come obiettivo proprio tale riconoscimento e lo stanziamento di congrui fondi per la ricerca e la cura del morbo. All’inaugurazione, oltre al Sindaco Mario Conte e alla presidente Lucia Marotta, sarà presente il dottor Giuseppe Gigliotti, primario di Nefrologia al Maria Santissima Addolorata di Eboli e testimonial della campagna.