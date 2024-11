Eboli: una panchina azzurra per la sindrome di Sjogren

Si terrà domani, sabato 9 novembre alle ore 11,30 l’inaugurazione della panchina azzurra collocata in via Matteo Ripa ad Eboli, di fronte a palazzo di città. L’amministrazione comunale ha infatti aderito alla campagna nazionale lanciata dall’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren (ANIMASS) ODV, presieduta dalla dottoressa Lucia Marotta.

Cos’è la Sindrome di Sjogren

La Sindrome di Sjogren Primaria Sistemica è una malattia rara invisibile e degenerativa, non ancora riconosciuta e inserita come malattia rara nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che il Servizio Sanitario nazionale è tenuto a fornire gratuitamente a tutti i cittadini. La campagna nazionale “Una Panchina Azzurra” si pone come obiettivo proprio tale riconoscimento e lo stanziamento di congrui fondi per la ricerca e la cura del morbo.

Gli interventi

All’inaugurazione, oltre al Sindaco Mario Conte e alla presidente Lucia Marotta, sarà presente il dottor Giuseppe Gigliotti, primario di Nefrologia al Maria Santissima Addolorata di Eboli e testimonial della campagna.