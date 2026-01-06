Terza categoria: la situazione nei gironi C, D ed E dopo la sosta natalizia

Il campionato di Terza categoria è pronto a ripartire dopo la sosta natalizia e a regalare emozioni, si riprende nel week-end del 10 e 11 gennaio. Tre i raggruppamenti che interessano le squadre del Cilento e Vallo di Diano.

La situazione nel girone C

A 5 giornate dalla fine del girone d’andata, guida la classifica del girone C la formazione dell’Altavilla Silentina con 21 punti, 7 vittorie in 7 partite. Segue Atena Lucana e San Giacomese a 18, Sanzese a 15 e il Real Santa Cecilia a 14 punti. Chiudono la classifica Stella Cioffi, Cosilinum, Real Palomomte e Libertas Sala Consilina.

Classifica: Altavilla Silentina 21, Atena Lucana 18, San Giacomese 18, Sanzese 15, Real Santa Cecilia 14, Atletico Battipaglia 11, Pro Colliano 11, Oliveto Citra 10, Teggianese 7, Stella Cioffi 6, Cosilinum 3, Real Palomonte 3, Libertas Sala Consilina 3.

Girone D

All’ottava giornata del campionato di Terza categoria, girone D, guida il raggruppamento il Castelnuovo Cilento con 21 punti, la formazione allenata da Mister Antonio Pinto ha collezionato finora 7 vittorie in 7 partite giocate. In zona play off il Laurino con 19 punti, Novi Velia a quota 15, All Stars a 13 e Leoni San Marco con 11 punti. Chiudono la classifica la Piagginese, il Real Celso, e l’Herajon.

Classifica: Castelnuovo Cilento 21, Laurino 19, Novi Velia 15, All Stars 13, Leoni San Marco 11, Real Ogliastro 11, Rutino Next Gen 10, S.P.E.S. Ascea 9, Stio Cilento 8, San Mango Montestella 8, Piagginese 7, Real Celso (-1) 2, G.S. Herajon (-1), -1.

Girone E

Nel girone E, dopo otto giornate, comanda il raggruppamento la formazione del Rofrano con 21 punti, 7 vittorie e una sconfitta per la squadra del Presidente Villano. In zona play off ci sono la Cilentana Sport e il Supersantos con 19 punti, l’ASD Sports con 17 punti, e la Polisportiva Centola a quota 16. Chiudono la classifica il Lentiscosa, il Caprioli Sq. B, e il Celle di Bulgheria.

Classifica: Rofrano 21, la Cilentana Sport 19, Supersantos 19, Sports 17, Pol. Centola 16, S.C. Porto Infreschi 15, Virtus Buxentum 13, Buonabitacolo Soccer 13, Ursentina 8, Caselle 7, Atletico San Marco (-1) 6, Lentiscosa 6, Caprioli Sq. B 0, Celle di Bulgheria (-1) -1.