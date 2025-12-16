Sport, terza categoria: alla scoperta dell’All Stars, formazione di Lustra con Simone Di Fabio

Questa settimana InfoCilento è andato alla scoperta di un’altra piccola realtà sportiva del territorio, l’All Stars formazione di Lustra con una grande tradizione calcistica. Ieri sera nel corso del programma sportivo di InfoCilento, InCampo, è intervenuto il calciatore nonché capitano Simone Di Fabio per parlare di questo inizio di campionato e presentare il gruppo.

Le parole di Simone Di Fabio

La squadra milita nel girone D del campionato di Terza categoria e attualmente è al terzo posto in classifica. “Il campionato di terza inizia molto tardi, inizia la prima settimana di novembre, alla prima apparizione abbiamo perso sul campo di San Marco di Castellabate dei Leoni San Marco, però ci siamo rifatti però strada facendo, domenica ci siamo piazzati con la vittoria con Ogliastro al terzo posto, una partita con un riposo già fatto quindi speriamo bene, l’importante è migliorare anno per anno, cerchiamo di puntare ad un miglioramento dell’anno precedente”, ha detto Di Fabio.

Poi il capitano dell’All Stars ha poi parlato del gruppo che c’è a Lustra: “Io l’anno scorso lamentavo il fatto che i ragazzi non volessero più giocare a calcio, stranamente quest’anno abbiamo ringiovanito la rosa con qualche elemento del posto di Agropoli, di Laureana non c’è nessuno, di Lustra ne sono rimasti giusto un paio, però ci facciamo forti del circondario, abbiamo qualche ragazzo di Agropoli, qualche ragazzo di Santa Maria di Castellabate, siamo insieme già da anni con loro, qualcuno si è aggregato da poco, per fortuna abbiamo abbassato notevolmente l’età media siamo un misto tra esperienza e gioventù, che è quello che ci serviva per continuare questo nostro percorso che dura da oramai quasi 20 anni.

Sono contento di questi ragazzi che si sono uniti a noi quest’anno, hanno voglia, stanno dando impegno, sono sempre presenti, che è quello che oramai era già da un po’ di tempo che non si vedeva più su un campo di calcio amatoriale di terza categoria”, conclude.