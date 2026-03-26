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Teresa, l’intervento al Monaldi è riuscito: i primi segnali di ripresa e l’attesa della famiglia

Buone notizie da Napoli per la piccola Teresa di Casal Velino. L'intervento al cuore è riuscito: estubata e in fase di risveglio

Chiara Esposito
Teresa

Arrivano i primi, attesi segnali di speranza dall’ospedale Monaldi di Napoli, dove la piccola Teresa sta affrontando il delicato decorso post-operatorio. La bambina, originaria di Casal Velino, era stata sottoposta nei giorni scorsi a un complesso intervento per una cardiopatia congenita.

A rompere il silenzio con un aggiornamento carico di emozione è la mamma, Veronica, che conferma un passo in avanti fondamentale: l’intervento è ufficialmente riuscito. Sebbene il quadro clinico richieda ancora estrema prudenza, i medici hanno già proceduto a estubare completamente la piccola e stanno riducendo progressivamente la sedazione.

Il monitoraggio e i prossimi passi

L’attenzione dei sanitari resta alta, in particolare per quanto riguarda il polmone sinistro, che rimane sotto costante osservazione. Nelle prossime ore sono previsti nuovi esami ecografici e radiografici per definire con precisione l’evoluzione clinica.

Segnali incoraggianti

Un ulteriore segnale positivo arriva dalla rimozione dei primi drenaggi e tubicini. La strada verso la guarigione è ancora lunga e tortuosa, ma la famiglia respira un primo momento di sollievo, restando aggrappata alla forza della piccola: “Aspettiamo solo di vedere i suoi occhioni aperti”, le parole cariche di speranza della mamma.

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