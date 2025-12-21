Tentata violenza sessuale nel Vallo di Diano: barista reagisce e mette in fuga l’aggressore, un uomo denunciato

Un uomo è stato individuato e denunciato.

A cura di Federica Pistone
Carabinieri

A Sant’Arsenio, una barista valdianese è stata vittima di una tentata violenza sessuale all’interno di un bar. Decisiva la reazione della donna che, nonostante l’aggressione, è riuscita a opporre resistenza e a costringere l’uomo alla fuga, riportando alcune ferite.

La ricostruzione

Un uomo residente nel comprensorio sarebbe entrato nel locale tentando di aggredire la barista. La donna ha reagito con determinazione, riuscendo a sottrarsi all’azione violenta. Successivamente è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i sanitari le hanno diagnosticato lesioni guaribili in alcuni giorni.

Sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Fondamentale il contributo delle immagini del sistema di videosorveglianza, la testimonianza della vittima e il supporto della Polizia locale di Sant’Arsenio.

Leggi anche:

Salerno, abusarono di una sedicenne sotto l’effetto di alcol e droga: arrestati due minori

Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti, individuando un sospetto che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sonic Ascea

Ascea Marina, inaugurata una statua di Sonic in memoria di Francesco Pio Angelico

Una iniziativa per ricordare il bimbo scomparso a soli 9 anni, con…

Rubinetto

Cilento e Alburni, comuni con acqua a singhiozzo nelle festività. La mappa

A causa della carenza idrica diversi comuni resteranno a secco anche durante…

Anna Maria Cerbone

Castelnuovo Cilento, tributi comunali: minoranza chiede la sospensione degli accertamenti

Alla base della richiesta, una serie di criticità che, secondo la minoranza,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.