Tentata violenza sessuale nel Vallo di Diano: barista reagisce e mette in fuga l’aggressore, un uomo denunciato

A Sant’Arsenio, una barista valdianese è stata vittima di una tentata violenza sessuale all’interno di un bar. Decisiva la reazione della donna che, nonostante l’aggressione, è riuscita a opporre resistenza e a costringere l’uomo alla fuga, riportando alcune ferite.

La ricostruzione

Un uomo residente nel comprensorio sarebbe entrato nel locale tentando di aggredire la barista. La donna ha reagito con determinazione, riuscendo a sottrarsi all’azione violenta. Successivamente è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove i sanitari le hanno diagnosticato lesioni guaribili in alcuni giorni.

Sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Fondamentale il contributo delle immagini del sistema di videosorveglianza, la testimonianza della vittima e il supporto della Polizia locale di Sant’Arsenio.

Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti, individuando un sospetto che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro.