Tensione all’Università di Salerno: ex parlamentare urla contro un professore, il video è virale

Un episodio di forte tensione all’Università di Salerno sta suscitando ampie discussioni online, a seguito della diffusione di un video in cui l’ex parlamentare Luigi Iovino è ripreso mentre urla contro il professor Gennaro Avallone, sociologo. L’incidente si sarebbe verificato dopo che il professore era uscito dall’aula per chiedere silenzio a causa di rumori esterni, presumibilmente legati a festeggiamenti post-elettorali. Il filmato, di circa venti secondi, ha rapidamente fatto il giro del web.

Un clima di tensione nell’Ateneo salernitano

Questo episodio si aggiunge a un altro video, emerso nei giorni scorsi, che mostra alcuni studenti intenti a vandalizzare la sede di un’associazione all’interno dell’Università di Salerno. I due eventi, avvenuti a breve distanza temporale, suggeriscono un clima non idilliaco all’interno dell’Ateneo salernitano.

Per quanto riguarda l’alterco tra Iovino e il professor Avallone, le ricostruzioni sono ancora in fase di verifica, ma la voce udita nel video, anche “fuori campo”, sembrerebbe essere quella dell’ex parlamentare.

La reazione del professor Avallone: “L’università è una relazione di rispetto”

Il professor Gennaro Avallone ha commentato l’accaduto tramite un post, con l’intento di «tranquillizzare» la situazione e ribadire il valore fondamentale degli studenti per l’università. Il professore ha dichiarato: «L’università è questo, lo è sicuramente dal lato della didattica. E’ una relazione di rispetto. Io ho avuto il privilegio di vivere questa relazione. Un episodio negativo, un momento divergente, non mettono neanche per un attimo in discussione questo privilegio, del quale continuo a ringraziare anche in questo momento le studentesse e gli studenti che nel tempo me lo hanno permesso». Le sue parole sottolineano l’importanza del dialogo e del rispetto all’interno dell’ambiente accademico, nonostante episodi isolati di dissenso.