Tensione a Vallo della Lucania, Trivelli sul giovane coinvolto: “mai stato violento”

È intervenuto il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, in merito all’episodio verificatosi in mattinata a Vallo della Lucania e che ha visto coinvolto un giovane originario di Abatemarco. Il primo cittadino ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda, richiamando l’attenzione sul profilo umano e personale del ragazzo.

La difesa del sindaco

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, si tratta di un giovane di buoni principi, volenteroso e lavoratore, cresciuto in una famiglia composta da persone serie e pienamente integrate nel tessuto sociale. Trivelli ha spiegato che il ragazzo sta attraversando una fase delicata della propria vita, segnata da vicissitudini che avrebbero inciso sul suo equilibrio psichico, una condizione che può riguardare chiunque.

Il sindaco ha inoltre sottolineato che non risultano precedenti episodi di violenza o comportamenti aggressivi da parte del giovane nei confronti di altre persone. Al contrario, ha evidenziato come il ragazzo abbia bisogno di supporti adeguati e concreti per poter ritrovare la propria dimensione personale.

L’intervento del primo cittadino si conclude con un invito alla comprensione e alla responsabilità, richiamando l’importanza di considerare le fragilità individuali senza ricorrere a giudizi affrettati.