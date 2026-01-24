Momenti di panico a Vallo della Lucania: giovane armato semina il caos in centro

Momenti di tensione a causa del comportamento di un giovane originario di Abatemarco nel centro di Vallo della Lucania. Il soggetto, apparso in un evidente stato di agitazione, ha creato scompiglio in diverse zone della città, attirando l’attenzione dei passanti e rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Le tappe del disturbo nel cuore della cittadina

L’episodio ha avuto inizio in una farmacia locale, dove la presenza dell’uomo ha causato i primi disagi. Poco dopo, il giovane ha tentato di introdursi all’interno di un’auto in sosta, strattonando e facendo cadere a terra la proprietaria. La situazione è ulteriormente degenerata quando il giovane ha fatto ingresso nel Santuario della Madonna delle Grazie. In quel momento, la comunità dei fedeli era raccolta in attesa dell’arrivo delle reliquie di Santa Bernadette, e l’irruzione dell’uomo ha generato momenti di autentico panico tra i fedeli presenti.

L’intervento dei soccorsi e il ritrovamento dell’arma

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute, il giovane è stato prontamente bloccato. Sul luogo è giunta un’autoambulanza per fornire la necessaria assistenza medica e tentare di stabilizzare lo stato psicofisico del soggetto. Soltanto dopo che l’uomo è stato fermato, gli operatori sanitari e gli agenti hanno scoperto che aveva con sé una pistola.

Gli accertamenti delle autorità competenti

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno provveduto al recupero dell’arma e hanno dato inizio a tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti e la provenienza della pistola. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza sono state condotte con il supporto della Polizia Locale.