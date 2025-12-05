Teggiano si illumina a Natale: nell’incantevole centro storico due magiche serate l’8 e il 19 dicembre

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” sta entrando nella sua fase più suggestiva, quella con gli appuntamenti dedicati al Natale. E proprio nel periodo natalizio si inseriscono le iniziative messe in campo da Teggiano, comune capofila di progetto, che l’8 e il 19 dicembre ha in programma due appuntamenti davvero da non perdere, nel cuore del suo incantevole centro storico. Due momenti distinti, ma un’unica atmosfera: quella di un borgo medievale che, grazie al progetto, si veste di luci, musica, tradizione e calore comunitario, trasformandosi in una meta perfetta per vivere la magia del Natale nel Vallo di Diano.

Il progetto

Grazie alle risorse del progetto, per il Natale 2025 è stato possibile realizzare un sistema di luminarie diffuse che, oltre al centro storico, raggiunge anche le popolate frazioni. “Nel cuore del borgo -spiega la Responsabile Unico di Progetto, Maria Di Sarli– sono inoltre state installate alcune scenografie luminose speciali: una grande slitta, una carrozza luminosa 3D, un enorme orsacchiotto luminoso. Sono decorazioni pensate per attirare e incantare soprattutto i bambini, che potranno vivere il Natale in un ambiente sicuro, accessibile e ricco di colore”.

Le vie del centro storico di Teggiano risplenderanno già dall’8 dicembre, creando un percorso luminoso che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta delle piazze, dei palazzi storici e degli scorci più iconici di Teggiano.

8 Dicembre: tante iniziative

La serata dell’8 dicembre sarà caratterizzata da una serie di iniziative che avranno come scenario il centro storico di Teggiano, tra i più suggestivi della Campania. Alle ore 18:00, l’accensione delle luminarie darà ufficialmente avvio alle festività.

A seguire, nella Chiesa di San Francesco, si terrà il concerto dei Gospel Italian Singers, gruppo molto noto a livello nazionale per l’intensità e la qualità delle proprie esibizioni, con la partecipazione straordinaria della vocalist internazionale Ruth Whyte, artista dalla voce potente e soul, figura di riferimento nel panorama gospel europeo. Il coro, diretto dal maestro Francesco Finizio, porterà a Teggiano un repertorio che unisce i classici della tradizione afroamericana con arrangiamenti moderni e coinvolgenti.

Accanto alla chiesa, nel Chiostro di San Francesco, verrà allestito un mercatino natalizio, dove i visitatori (dalle 9:30 alle 20:00) potranno trovare idee regalo, oggetti artigianali, prodotti a Km 0, decorazioni e creazioni artistiche, il tutto in una cornice storica di grande fascino.

A completare l’atmosfera natalizia, presso il Seggio – all’estremità di Piazza San Cono – sarà visitabile un presepe artistico realizzato dalla Pro Loco Teggiano: un allestimento particolarmente curato e suggestivo, perfetto per immergersi nella tradizione e nella spiritualità del Natale teggianese.

19 Dicembre: il grande gospel

Giovedì 19 dicembre, sempre nella Chiesa di San Francesco con inizio alle ore 18:00, è in programma un’altra esibizione di alto livello. Protagonisti della serata saranno i Gospel’n Joy, formazione che da anni porta nei teatri e nelle piazze italiane un gospel energico, moderno, ricco di coralità e coinvolgimento. Il gruppo, composto da artisti provenienti dal Sud Italia, è noto per le performance dinamiche e per un repertorio che spazia dai brani gospel tradizionali ai successi contemporanei, reinterpretati in chiave spiritual e soul.

Le parole del sindaco Michele Di Candia

Il Sindaco Michele Di Candia esprime grande soddisfazione per il percorso del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” e per il valore delle iniziative realizzate: “Teggiano è il comune capofila di una rete composta da sei comuni: un risultato straordinario, perché non è semplice mettere insieme territori diversi e farli lavorare in un’unica direzione. A Teggiano abbiamo deciso di utilizzare le risorse del progetto per rendere più vivo il territorio nel periodo natalizio, non solo nel centro storico, ma anche nelle nostre popolate frazioni, che rappresentano buona parte del nostro vasto territorio. L’obiettivo è regalare alla comunità, e soprattutto ai bambini, momenti di serenità, cultura e condivisione. Approfitto per ringraziare tutti i partner, gli uffici e gli amministratori dei Comuni coinvolti per l’impegno mostrato. E per augurare a tutti un Natale di pace e di ritrovata serenità”.

Teggiano, città d’arte e cornice ideale per il Natale

Il borgo medievale di Teggiano si presta naturalmente a celebrare il Natale: le sue mura antiche, il castello dei Sanseverino, i vicoli in pietra, le molteplici chiese e conventi e il panorama che domina l’intero Vallo di Diano lo rendono uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Salerno. Nel periodo natalizio, le luminarie e le installazioni trasformano il borgo in un piccolo presepe vivente, dove storia, arte e spiritualità si intrecciano creando un’atmosfera unica.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).

Gli appuntamenti a Teggiano

LUNEDÌ 8 DICEMBRE 2025 – CENTRO STORICO

Ore 18:00 – Accensione luminarie

– Accensione luminarie A seguire – Concerto Gospel Italian Singers

Special guest: Ruth Whyte

📍 Chiesa di San Francesco

Special guest: 📍 Chiesa di San Francesco Mercatino natalizio nel Chiostro di San Francesco (dalle 9:30 alle 20:00)

nel Chiostro di San Francesco (dalle 9:30 alle 20:00) Presepe artistico al Seggio (Piazza San Cono)

al Seggio (Piazza San Cono) Installazioni luminose 3D: slitta/carrozze, grande orsacchiotto e decorazioni per bambini

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2025 – CENTRO STORICO

Ore 19:00 – Concerto Gospel’n Joy

📍 Chiesa di San Francesco

📍 Chiesa di San Francesco Luminarie e percorso natalizio nel borgo medievale

Ufficio Stampa – Viaggio nel Vallo di Diano