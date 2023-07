Tamponamento a catena a Vallo della Lucania: quattro veicoli coinvolti

Incidente stradale questo pomeriggio all’ingresso di Angellara, nel territorio del comune di Vallo della Lucania. Un tamponamento a catena ha interessato ben quattro veicoli. Ingenti i danni alle vetture. Immediato l’intervento dei soccorritori giunti sul posto con più ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto procedere alla messa in sicurezza dei veicoli, e i carabinieri della locale compagnia per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

La dinamica e i soccorsi

Da chiarire la reale dinamica dell’incidente avvenuto in un tratto urbano. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alle persone a bordo delle auto, che hanno riportato ferite e contusioni ma per fortuna non sarebbero in gravi condizioni.

Paura tra i residenti della zona che nel primo pomeriggio di oggi sono stati allertati dal forte rumore provocato dallo scontro. Alcuni di loro hanno raggiunto il luogo del sinistro, allertando i soccorsi e cercando di prestare aiuto ai coinvolti. Per fortuna in quel momento non c’erano pedoni nelle immediate vicinanze.