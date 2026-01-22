Strade fantasma nel salernitano, la Corte dei Conti conferma le condanne

La Corte dei Conti conferma le condanne per l'inchiesta sulle "strade fantasma" nel Cilento. Accertato un danno erariale di 6 milioni di euro per lavori mai eseguiti

Ernesto Rocco
Angelo Vassallo

La sezione centrale d’Appello della Corte dei Conti di Napoli si è pronunciata sulla vicenda “Strade Fantasma”, rigettando i ricorsi presentati contro le sentenze di primo grado. La decisione conferma l’impianto accusatorio relativo a un danno erariale subito dalla Provincia di Salerno per opere pubbliche pagate ma mai realizzate.

La vicenda e il danno erariale

Al centro del procedimento vi è un danno accertato di 6 milioni e 362 mila euro, riferito al periodo compreso tra il febbraio 2007 e il settembre 2009. Secondo i giudici contabili, tale ammanco sarebbe il risultato delle condotte di tre ex dipendenti provinciali e di un istituto bancario. Questi avrebbero contribuito alla predisposizione di 36 mandati di pagamento a favore di cinque società private, tutte riconducibili a un unico imprenditore, per lavori pubblici che dagli accertamenti della Guardia di Finanza sono risultati inesistenti o già saldati in precedenza.

I ricorsi respinti

I principali ricorrenti, all’epoca dei fatti funzionari della Provincia, avevano basato la difesa su diversi punti, tra cui la tardività dell’invito a dedurre e l’assenza di dolo. È stata inoltre richiamata l’assoluzione penale intervenuta per prescrizione e un rinvio della Corte di Cassazione del 2023.

Leggi anche:

Strade fantasma, Provincia avvia procedure per recupero di 6 milioni di euro

Tuttavia, i giudici d’Appello hanno ritenuto tali elementi insufficienti a ribaltare le conclusioni del primo grado. La sentenza ribadisce la responsabilità amministrativa, sottolineando come le opere, localizzate principalmente nel Cilento, riguardassero la costruzione di nuove arterie o il restyling di strade già esistenti che, di fatto, non hanno mai visto la luce.

La memoria di Angelo Vassallo

L’inchiesta sulle “strade fantasma” riporta alla mente le numerose denunce di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica assassinato nel settembre del 2010. Vassallo aveva più volte segnalato anomalie e criticità nella gestione degli appalti stradali sul territorio cilentano.

Mentre le sanzioni per i dipendenti sono state confermate, è stata parzialmente ridotta la sanzione pecuniaria inflitta alla banca, coinvolta nel procedimento nella sua qualità di tesoriere dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Ospedale Ruggi Pulizia e igiene al Ruggi d’Aragona di Salerno: dipendenti incrociano le braccia
Articolo Successivo Serena Vitolo, Lis ok “Anteprima News” del 22 gennaio 2026
Nessun commento