Sport, Terza categoria: il punto sul girone E

Dopo 5 giornate del campionato di Terza categoria, girone E, guida la classifica la formazione del Rofrano con 15 punti in classifica, seguono Porto degli Infreschi con 13, Polisportiva Centola e Supersantos con 12 misure. Chiudono Atletico San Marco, Caprioli Sq. B e Celle di Bulgherie ferme a 0. Nell’ultimo turno goleada di gol tra Polisportiva Centola e Celle di Bulgheria, 11 a 1 per la squadra di casa; vittorie anche per il Rofrano, Porto degli Infreschi, il Supersantos, la Cilentana e il Buonabitacolo. Pari tra Caselle e Ursentina.

I risultati della 5′ giornata

Polisportiva Centola – Celle di Bulgheria 11-1

Rofrano – Virtus Buxentum 4-2

S.C. Porto degli Infreschi – Caprioli Sq. B 7-0

Sports – Buonabitacolo Soccer 0-1

Lentiscosa – La Cilentana Sport 1-3

Caselle – Ursentina 2-2

Supersantos – Atletico San Marco 2-0

Classifica

Rofrano 15

Porto degli Infreschi 13

Polisportiva Centola 12

Supersantos 12

Sports 10

La Cilentana 10

Buonabitacolo Soccer 9

Virtus Buxentum 7

Ursentina 7

Caselle 4

Lentiscosa 3

Atletico San Marco 0

Caprioli Sq. B 0

Celle di Bulgheria 0