Sport, Terza categoria: il punto sul girone E

Dopo 5 giornate del campionato di Terza categoria, girone E, guida la classifica la formazione del Rofrano con 15 punti in classifica, seguono Porto degli Infreschi con 13, Polisportiva Centola e Supersantos con 12 misure. Chiudono Atletico San Marco, Caprioli Sq. B e Celle di Bulgherie ferme a 0. Nell’ultimo turno goleada di gol tra Polisportiva Centola e Celle di Bulgheria, 11 a 1 per la squadra di casa; vittorie anche per il Rofrano, Porto degli Infreschi, il Supersantos, la Cilentana e il Buonabitacolo. Pari tra Caselle e Ursentina.
I risultati della 5′ giornata
Polisportiva Centola – Celle di Bulgheria 11-1
Rofrano – Virtus Buxentum 4-2
S.C. Porto degli Infreschi – Caprioli Sq. B 7-0
Sports – Buonabitacolo Soccer 0-1
Lentiscosa – La Cilentana Sport 1-3
Caselle – Ursentina 2-2
Supersantos – Atletico San Marco 2-0
Classifica
Rofrano 15
Porto degli Infreschi 13
Polisportiva Centola 12
Supersantos 12
Sports 10
La Cilentana 10
Buonabitacolo Soccer 9
Virtus Buxentum 7
Ursentina 7
Caselle 4
Lentiscosa 3
Atletico San Marco 0
Caprioli Sq. B 0
Celle di Bulgheria 0