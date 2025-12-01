Sport, Terza categoria: il punto sul girone E

Dopo 5 giornate guida la classifica la formazione del Rofrano con 15 punti in classifica

A cura di Antonio Pagano
Calcio Serie A

Dopo 5 giornate del campionato di Terza categoria, girone E, guida la classifica la formazione del Rofrano con 15 punti in classifica, seguono Porto degli Infreschi con 13, Polisportiva Centola e Supersantos con 12 misure. Chiudono Atletico San Marco, Caprioli Sq. B e Celle di Bulgherie ferme a 0. Nell’ultimo turno goleada di gol tra Polisportiva Centola e Celle di Bulgheria, 11 a 1 per la squadra di casa; vittorie anche per il Rofrano, Porto degli Infreschi, il Supersantos, la Cilentana e il Buonabitacolo. Pari tra Caselle e Ursentina.

I risultati della 5′ giornata

Polisportiva Centola – Celle di Bulgheria 11-1

Rofrano – Virtus Buxentum 4-2

Leggi anche:

Svelato il percorso del Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma passando per il Cilento

S.C. Porto degli Infreschi – Caprioli Sq. B 7-0

Sports – Buonabitacolo Soccer 0-1

Lentiscosa – La Cilentana Sport 1-3

Caselle – Ursentina 2-2

Supersantos – Atletico San Marco 2-0

Classifica

Rofrano 15

Porto degli Infreschi 13

Polisportiva Centola 12

Supersantos 12

Sports 10

La Cilentana 10

Buonabitacolo Soccer 9

Virtus Buxentum 7

Ursentina 7

Caselle 4

Lentiscosa 3

Atletico San Marco 0

Caprioli Sq. B 0

Celle di Bulgheria 0

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Stella Cilento: il Bio-Distretto Cilento protagonista al Castello Vassallo, tra luci, profumi e sapori

Un evento pensato per aprire il territorio, promuovere le eccellenze locali e…

Enrico Padula

Il Liceo “Carlo Pisacane” di Padula accoglie il diplomatico Enrico Padula

L’incontro ha regalato agli studenti l’opportunità di esplorare da vicino il mondo…

Fisco, lavoro e legalità: a Capaccio l’incontro con il Viceministro all’economia, Maurizio Leo

Una mattinata di confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo agricolo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.