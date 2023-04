Sono ripresi i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada del Mingardo

La strada del Mingardo, che collega Cala Finocchiaro alla spiaggia Le Vele nella frazione costiera di Marina di Camerota, è stata oggetto di ripristino e messa in sicurezza del costone roccioso per mesi. Poi lo stop conseguente alle polemiche sull’utilizzo di esplosivi per la rimozione di alcuni massi. I lavori, finalizzati alla piena sicurezza e fruibilità dell’importante arteria di collegamento per il Comune di Camerota, sono ripresi di recente. L’obiettivo è la rimozione di un masso ancora pericolante e la liberazione della carreggiata dai detriti depositati lungo il manto stradale, per poi procedere al ripristino della pavimentazione bituminosa.

Il pericolo di una frana ha causato numerosi stop agli interventi

Il tratto di strada del Mingardo interessato dai lavori è uno dei più belli e suggestivi della Costiera cilentana. Tuttavia, il pericolo di una frana ha decretato la messa in opera urgente di una serie di lavori, iniziati lo scorso mese di Gennaio. Nel corso delle settimane, diversi sono stati gli stop subiti dagli interventi adottati per la messa in sicurezza della strada, rallentando la riapertura dell’arteria. Uno degli ultimi stop è arrivato ad opera di Enti sovracomunali, decretando l’impossibilità di rendere pienamente fruibile la strada del Mingardo in vista delle festività Pasquali.

La chiusura della strada ha causato un danno economico rilevante per il Comune

Nonostante la volontà dell’amministrazione guidata dal Sindaco Mario Salvatore Scarpitta di riaprire la Mingardina in vista del weekend Pasquale, la strada è rimasta del tutto interdetta. La chiusura al traffico veicolare della strada provinciale 562 ha causato un calo significativo delle presenze turistiche in tutto il Comune di Camerota, con numerose disdette arrivate in diverse strutture ricettive che fino all’ultimo hanno sperato nella riapertura della Mingardina. Ciò ha provocato un danno economico rilevante per il Comune.

La speranza è per il prossimo 25 Aprile

La festa della “Liberazione” potrebbe essere di buon auspicio per gli abitanti del comune di Camerota. La speranza è che vi sia un cambio di rotta in vista del prossimo 25 Aprile. La riapertura della strada rappresenterebbe un banco di prova importante per le numerose attività commerciali e turistiche presenti nella nota località turistica di Marina di Camerota, una delle più attenzionate del Cilento.