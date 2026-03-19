Solidarietà nel Vallo di Diano: donato un defibrillatore alla Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano

Un gesto di profonda umanità e senso civico ha segnato la giornata odierna nel Vallo di Diano. Un cittadino di Monte San Giacomo, che ha scelto di agire nel segno della solidarietà, ha donato un defibrillatore semiautomatico (DAE) alla Protezione Civile Sassano – Gruppo Lucano.

L’importanza della donazione

La donazione rappresenta un contributo fondamentale per la sicurezza del territorio e riflette lo spirito di collaborazione tra le comunità locali. Il dispositivo medico, essenziale per il primo soccorso in caso di arresto cardiaco, sarà in dotazione ai volontari del Gruppo Lucano, potenziando la loro capacità di intervento tempestivo durante le attività di presidio e assistenza alla popolazione.

I ringraziamenti

La Presidente, Margherita Marra, e i volontari ringraziano il donatore: “Questo atto di cuore non è solo una donazione materiale, ma un investimento sulla vita e sulla prontezza dei soccorsi, ringraziamo profondamente il concittadino di Monte San Giacomo per la sensibilità dimostrata: la sua generosità mette uno strumento salvavita a disposizione di tutti.”

Un gesto di altruismo

L’iniziativa sottolinea l’importanza della prevenzione e della cardio-protezione nei piccoli centri, dove il tempo di intervento dei volontari può fare la differenza in attesa dei soccorsi sanitari.

La Protezione Civile Sassano continua così il suo percorso di crescita, confermandosi punto di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.