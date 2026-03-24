Solidarietà e salute: un nuovo elettrobisturi per l’ospedale di Polla

La sinergia tra istituzioni e cittadini può generare risultati tangibili che vanno ben oltre la semplice gestione amministrativa, trasformandosi in un sostegno concreto alla sanità locale. Grazie a un’iniziativa corale che ha visto protagonisti i comuni di Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte e Ottati, il reparto di Cardiologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla può oggi contare su una nuova strumentazione all’avanguardia: un elettrobisturi ad alta frequenza.

L’apparecchiatura, nello specifico il modello Diatermo MB200D da 200 Watt, è stata acquistata con i proventi raccolti durante le festività natalizie. Il valore della donazione, pari a 1.900 euro, rappresenta un potenziamento tecnologico significativo per il personale sanitario, finalizzato a elevare lo standard delle prestazioni mediche offerte ai pazienti del comprensorio.

Il successo del “Natale di Comunità”

Il raggiungimento di questo obiettivo è il frutto del progetto “Natale di Comunità”, un calendario di eventi promosso dalle tre amministrazioni comunali in collaborazione con le parrocchie e le Pro Loco locali. Fondamentale è stata la partecipazione attiva della popolazione alle tombolate di beneficenza, momenti di aggregazione che hanno saputo coniugare il valore della tradizione con l’obiettivo della solidarietà.

L’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo a Fasanella ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come l’impegno congiunto sia stato la chiave per trasformare un evento ludico in un’azione di alto valore civile.

Il valore della collaborazione territoriale

La donazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra i piccoli centri dell’entroterra per sostenere i presidi ospedalieri di riferimento. In un momento in cui la sanità territoriale richiede costante attenzione, il gesto dei tre comuni degli Alburni dimostra come la generosità collettiva possa tradursi in un miglioramento dei servizi essenziali.