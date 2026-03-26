Sicurezza a Montano Antilia: attiva la videosorveglianza h24 a Massicelle, presto telecamere anche ad Abatemarco

Svolta sul fronte della sicurezza urbana e del controllo del territorio a Massicelle, frazione di Montano Antilia. Dopo i recenti episodi di criminalità che hanno interessato le aree interne del Cilento, l’amministrazione comunale ha annunciato l’attivazione di un moderno impianto di videosorveglianza di ultimissima generazione, operativo h24. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia volta a prevenire e contrastare i furti che, nei giorni scorsi, hanno destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Tecnologia e prevenzione contro l’ondata di furti

L’installazione delle telecamere rappresenta una risposta concreta alle istanze della cittadinanza. Il sistema, caratterizzato da tecnologie all’avanguardia, permetterà un monitoraggio costante e capillare dei punti nevralgici della frazione, fungendo da deterrente contro le attività illecite e fornendo supporto alle forze dell’ordine in fase investigativa.

Il Sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha espresso profonda soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra che ha portato al completamento dell’opera.

Il piano di potenziamento: telecamere in arrivo anche ad Abatemarco

Il progetto di messa in sicurezza del territorio comunale non si esaurisce con l’intervento a Massicelle. L’amministrazione ha infatti confermato che il piano di monitoraggio elettronico sarà esteso a breve anche alla frazione di Abatemarco. Si tratta di un investimento considerato prioritario per garantire la tranquillità dei borghi cilentani, spesso vulnerabili a causa della loro posizione geografica.

Le dichiarazioni del Sindaco Luciano Trivelli

Il primo cittadino ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’infrastruttura, ribadendo l’impegno istituzionale per la tutela della comunità locale. Queste le parole del Sindaco Trivelli e dell’Amministrazione Comunale: