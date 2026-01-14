Sicurezza a Campagna, i Carabinieri eseguono arresti per furto

I Carabinieri della Stazione di Campagna, sotto il coordinamento del Capitano Greta Gentili e del Maresciallo Capo Fabio Pignatiello, hanno portato a termine una serie di interventi mirati a garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini. L’operazione ha visto l’esecuzione di provvedimenti giudiziari definitivi e interventi d’urgenza, a testimonianza di una presenza costante dell’Arma sul territorio salernitano.

Condanne definitive per reati contro il patrimonio

Due cittadini locali, già noti alle forze dell’ordine e gravati da precedenti penali, sono stati arrestati in esecuzione di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. I soggetti devono scontare pene residue per i reati di furto e ricettazione. Dopo le formalità di rito, i due uomini sono stati trasferiti presso le strutture carcerarie competenti per l’espiazione delle condanne inflitte. Questi arresti rientrano nelle attività ordinarie di controllo e monitoraggio dei soggetti colpiti da sentenze passate in giudicato.

Interventi tempestivi contro la violenza domestica

Oltre all’esecuzione delle pene detentive, i militari hanno operato con estrema rapidità in due distinti casi di maltrattamenti in famiglia. Grazie alla denuncia delle vittime, i Carabinieri sono riusciti a interrompere situazioni di grave pericolo, traendo in arresto i responsabili delle violenze. Le donne coinvolte sono state messe in sicurezza e affidate ai percorsi di protezione e supporto previsti per questi casi delicati.