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Nuova rete idrica a Casal Velino: i fondi Pnrr finanziano il piano Consac contro gli sprechi

Consac avvia il piano Pnrr per il risanamento delle reti idriche nel Cilento e Vallo Diano. A Casal Velino nuova infrastruttura per azzerare le perdite

Redazione Infocilento
Tubi acquedotto

Dell’ampio programma di “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano” finanziato nell’ambito del Pnrr, di cui Consac è attuatore di secondo livello, beneficia – con una tratta di nuova infrastruttura idrica – anche il territorio di Casal Velino; in particolare la località Acquavella. “Lavori importanti – commentano il presidente di Consac, Gennaro Maione e la sindaca Silvia Pisapia – per garantire a Casal Velino un servizio di fornitura caratterizzato da livelli di eccellenza sempre maggiore nella continuità e nella qualità della risorsa erogata”.

Gli obiettivi del piano strategico per il Cilento

Il piano, va ricordato, prevede, complessivamente, la sostituzione della rete di base su una direttrice di oltre 35 km. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee volte alla tutela della risorsa idrica, al miglioramento dell’efficienza del Servizio Idrico Integrato e al rafforzamento della resilienza delle infrastrutture rispetto ai cambiamenti climatici.

Gli obiettivi generali del programma vanno dalla riduzione del livello delle perdite alla maggiore funzionalità delle reti, per una conseguente gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Il tutto, peraltro, sommato a un significativo contenimento dei costi complessivi, permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua.

L’analisi dei dati e la digitalizzazione della rete

L’individuazione dei tratti di infrastruttura da sostituire è stato il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento della rete, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza.

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