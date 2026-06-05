Cronaca

Furto in centro a Salerno sfocia in rapina: arrestato dalla Polizia

La Squadra volanti della Questura di Salerno ha arrestato un uomo per rapina impropria e indebito utilizzo di carte di credito dopo un colpo in centro

Redazione Infocilento

L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare un malvivente nel cuore della città. La Squadra volanti della Questura di Salerno ha tratto in arresto un uomo, identificato come Mohammed El Amine Sardi, ritenuto responsabile dei reati di rapina impropria e indebito utilizzo di carte di credito. L’operazione è scattata a seguito di un episodio di microcriminalità che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi per la vittima.

La dinamica del furto nel centro cittadino

I fatti si sono verificati durante la notte del 29 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino, riuscendo a sottrarre una borsa. Il tentativo di furto si è però rapidamente trasformato in rapina quando il soggetto ha cercato di guadagnarsi la fuga. Nel concitato momento della ritirata, l’azione del malvivente ha provocato la caduta della parte offesa, configurando così la violenza tipica del reato di rapina impropria.

L’intervento della Polizia e i successivi accertamenti

La segnalazione giunta alla sala operativa ha fatto scattare l’intervento immediato del personale della Squadra volanti, costantemente impegnato nel controllo del territorio salernitano per garantire la sicurezza pubblica. I poliziotti sono riusciti a intercettare e fermare il fuggitivo. Oltre alla sottrazione della borsa e alla conseguente aggressione fisica che ha causato la caduta della vittima, i successivi accertamenti hanno fatto emergere anche l’indebito utilizzo di carte di credito, aggravando la posizione della persona tratta in arresto.

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